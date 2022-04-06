Рус

100 убитих окупантів за добу: зведення Генштабу про втрати ворога

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
406
Окупанти продовжують зазнавати втрат Новина оновлена 06 квітня 2022, 11:08
Окупанти продовжують зазнавати втрат

За останню добу українська армія знищила 100 окупантів. Усього з початку війни ця цифра вже досягла 18 600 осіб

На сорок другу добу протистояння України російському військовому вторгненню, рф продовжує зазнавати значних втрат.

Чому росії не виграти війну проти України?

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 6 квітня, оприлюдненому на сторінці у мережі Фейсбук.

Так, лише за добу росіяни втратили 100 осіб особового складу. На сьогоднішній день в Україні вбито вже 18600 окупантів.

Також російська армія зазнає великих втрат у військовій техніці. Українські бійці за день знищили 8 танків окупантів і загалом ворожі солдати втратили вже 684 танки.

Крім того, бійцям ЗСУ вдалося знищити за добу 3 ББМ. Таким чином, втрати ворога становили лише 1861 бойових броньованих машин.

Також українська армія змогла зневажити 332 артилерійські системи та 107 РСЗВ ворога.

Значних втрат зазнає і ворожа бойова авіація. Так, окупанти втратили 55 систем протиповітряної оборони, 150 літаків, 135 вертольотів.

Крім того, росіяни втратили 1324 одиниці автомобільної техніки, 7 кораблів, 76 цистерн з паливно-мастильними матеріалами, 96 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 25 одиниць спеціальної техніки та 4 пускові установки ОТРК.

Раніше "Телеграф" розповідав, як росіяни мучать українців. Люди масово надходять до лікарів без рук, ніг та з осколками у грудях.

Теги:
#Втрати #Росія #Війна
Генерал Міллі
Новини США
Американський генерал зробив неприємний прогноз щодо війни в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Генерал Міллі
Американський генерал зробив неприємний прогноз щодо війни в Україні
Дата публікації
Категорія
Глава МЗС Угорщини Петро Сійярто
Угорщину зачепили заяви України: вимагають не ображати
Дата публікації
Категорія
Окупанти продовжують зазнавати втрат
100 убитих окупантів за добу: зведення Генштабу про втрати ворога
Дата публікації
Категорія
Після вторгнення росії її вчинок різко засудили майже в усьому світі
Західні ЗМІ детально показали, скільки союзників у росії: карта
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 6 квітня
Війна — день 42: бої за південь та схід України продовжуються, росія бомбить українські міста