100 убитих окупантів за добу: зведення Генштабу про втрати ворога

За останню добу українська армія знищила 100 окупантів. Усього з початку війни ця цифра вже досягла 18 600 осіб

На сорок другу добу протистояння України російському військовому вторгненню, рф продовжує зазнавати значних втрат.

Чому росії не виграти війну проти України?

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 6 квітня, оприлюдненому на сторінці у мережі Фейсбук.

Так, лише за добу росіяни втратили 100 осіб особового складу. На сьогоднішній день в Україні вбито вже 18600 окупантів.

Також російська армія зазнає великих втрат у військовій техніці. Українські бійці за день знищили 8 танків окупантів і загалом ворожі солдати втратили вже 684 танки.

Крім того, бійцям ЗСУ вдалося знищити за добу 3 ББМ. Таким чином, втрати ворога становили лише 1861 бойових броньованих машин.

Також українська армія змогла зневажити 332 артилерійські системи та 107 РСЗВ ворога.

Значних втрат зазнає і ворожа бойова авіація. Так, окупанти втратили 55 систем протиповітряної оборони, 150 літаків, 135 вертольотів.

Крім того, росіяни втратили 1324 одиниці автомобільної техніки, 7 кораблів, 76 цистерн з паливно-мастильними матеріалами, 96 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 25 одиниць спеціальної техніки та 4 пускові установки ОТРК.

Раніше "Телеграф" розповідав, як росіяни мучать українців. Люди масово надходять до лікарів без рук, ніг та з осколками у грудях.