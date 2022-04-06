Війна — день 42: бої за південь та схід України продовжуються, росія бомбить українські міста

Оперативно про головне за день.

Вже 42-й день Україна відбиває варварську навалу російської армії. Під натиском Збройних сил України окупаційні війська відступили з низки областей, залишивши по собі розруху та тіла вбитих українців, а також свою кинуту техніку та трупи своїх солдатів, яких уже вистачило б для формування неслабкої армії окремої країни . При цьому тривають запеклі бої у південних регіонах України та на Донбасі, куди, за оцінками Генштабу ЗСУ, якраз і перекидаються російські війська. Також ворог продовжує завдавати ракетних ударів по містах по всій Україні, включаючи західні регіони.

У цій текстовій трансляції Телеграф повідомляє про найважливіші події, що відбуваються в Україні 6 квітня. Більш оперативна інформація доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Президент України Володимир Зеленський опублікував чергове нічне відеозвернення, в якому:

закликав країни світу запровадити проти росії санкції, пропорційні тяжкості злочинів, скоєних російськими військовими у Бучі та інших містах України;

повідомив про домовленість із Францією про надання необхідної експертної підтримки щодо розслідування злочинів російських окупантів у Бучі та інших місцях в Україні.

Повітряні сили ЗСУ підбили підсумки доби 5 квітня і повідомили, що росіяни змінили тактику ведення бойових дій у повітрі: намагаються не входити до зони ураження української ППО та не йдуть на прямий контакт із винищувачами, а завдають ракетних ударів з повітря, зокрема з повітряного простору Білорусі.

"Протягом 5 квітня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито вісім крилатих ракет", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що інформація за 3 квітня доступна у публікації: "Війна — день 39: Київська область звільнена від окупантів, але росія продовжує завдавати ракетних ударів".

Про те, що відбувалося в Україні 4 квітня, читайте тут: "Війна — день 40: поки що мир у роздумах над санкціями для кремля, окупанти бомбять Тернопіль, Одесу та Миколаїв".

А з найважливішими для України подіями в країні та світі 5 квітня можна детально ознайомитись у нашій статті "Війна — день 41: світ засуджує росію за різанину у Бучі, але окупанти продовжують убивати українців".