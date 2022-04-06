США завдали нового санкційного удару по росії: під роздачу потрапили дочки путіна

Американці посилюють тиск на рф.

США на 42-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну ввели новий пакет санкцій проти росії.

Про це в середу, 6 квітня, заявили у Білому домі.

США ввели санкції проти "Сбербанку" та "Альфа-банку", а також ввели заборону на нові інвестиції в економіку росії. Крім того, Білий дім оголосив про санкції проти дочок кривавого диктатора володимира путіна, а також дружини та дочки глави МЗС росії Сергія Лаврова. Нові санкції США також зачіпають заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва та прем’єр-міністра рф Михайла Мішустіна.

Повідомляється, що США сумарно повністю заблокували понад 2/3 російського банківського сектора і що російська економіка внаслідок західних санкцій перестане входити до двадцятки найбільших.

"Ніщо з цього не є постійним. Санкції розроблені так, щоб бути досить гнучкими. Ми можемо посилити їх та послабити залежно від обставин", — заявили в Білому домі.

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Нагадаємо, США допоможуть Україні у розслідуванні звірств росіян у Бучі. Президент США Джо Байден образив путіна, побачивши, що сталося під Києвом.