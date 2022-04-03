У Міноборони назвали найближчу ціль росіян на Донбасі

Окупанти серйозно взялися за обстріли територій Донбасу.

Російських окупантів вдалося викинути з Київської області, але вони не полишать спроб зайняти українські міста. Наразі ворожа армія концентрує зусилля на території Донбасу, а найближча їх ціль — місто Слов'янськ у Донецькій області.

Про це "Телеграфу" розповіло джерело у Міністерстві оборони України.

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За словами нашого співрозмовника, росіяни у складі чотирьох угруповань на південному напрямку, одного на східному та повітряно-десантних військ штурмують більшість напрямків на Донбасі, щоб завдати максимальних втрат підрозділам Об'єднаних сил. Крім того, окупанти шукають слабкі місця для прориву оборони.

Армія агресорів наносить авіаційні та ракетні удари по населених пунктах — основні їх зусилля зосереджені на захопленні населених пунктів Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка та встановленні повного контролю над Маріуполем.

При цьому, найближчим часом вороги спробують встановити контроль над містом Слов’янськ.

Загальна карта бойових дій на 3 квітня (ISW)

Для цього російська армія формує з резервів додаткові підрозділи та перекидає їх на Донбас. За інформацією Міноборони, підрозділ номер 68 АК готують до участі у бойових діях на Сході Україні з 7 квітня поточного року.

Також відомо, що 2 квітня з аеродрому Мачулищі (під Мінськом) на Білгород (РФ, поблизу кордонів з Україною) здійснили переліт чотири військово-транспортні літаки Іл-76, за допомогою яких перекидають особовий склад.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зосередження на сході України відбувається не просто так. Крім раніше заявленого бажання росіян вийти на адмінкордони Луганської та Донецької області, кривавий диктатор володимир путін, ймовірно, хоче додати символізм і до початку травня здобути хоч якусь перемогу на фронті.