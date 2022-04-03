Рус

У Міноборони назвали найближчу ціль росіян на Донбасі

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2375
Російські війська Новина оновлена 03 квітня 2022, 17:12
Російські війська

Окупанти серйозно взялися за обстріли територій Донбасу.

Російських окупантів вдалося викинути з Київської області, але вони не полишать спроб зайняти українські міста. Наразі ворожа армія концентрує зусилля на території Донбасу, а найближча їх ціль — місто Слов'янськ у Донецькій області.

Про це "Телеграфу" розповіло джерело у Міністерстві оборони України.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

За словами нашого співрозмовника, росіяни у складі чотирьох угруповань на південному напрямку, одного на східному та повітряно-десантних військ штурмують більшість напрямків на Донбасі, щоб завдати максимальних втрат підрозділам Об'єднаних сил. Крім того, окупанти шукають слабкі місця для прориву оборони.

Армія агресорів наносить авіаційні та ракетні удари по населених пунктах — основні їх зусилля зосереджені на захопленні населених пунктів Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка та встановленні повного контролю над Маріуполем.

При цьому, найближчим часом вороги спробують встановити контроль над містом Слов’янськ.

Загальна карта бойових дій на 3 квітня (ISW)
Загальна карта бойових дій на 3 квітня (ISW)

Для цього російська армія формує з резервів додаткові підрозділи та перекидає їх на Донбас. За інформацією Міноборони, підрозділ номер 68 АК готують до участі у бойових діях на Сході Україні з 7 квітня поточного року.

Також відомо, що 2 квітня з аеродрому Мачулищі (під Мінськом) на Білгород (РФ, поблизу кордонів з Україною) здійснили переліт чотири військово-транспортні літаки Іл-76, за допомогою яких перекидають особовий склад.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зосередження на сході України відбувається не просто так. Крім раніше заявленого бажання росіян вийти на адмінкордони Луганської та Донецької області, кривавий диктатор володимир путін, ймовірно, хоче додати символізм і до початку травня здобути хоч якусь перемогу на фронті.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Донбас #Слов'янськ
"Різанина в Бучі" або "Бучанська різанина"
Світ
Вимога Кулеби, заяви Німеччини, Великої Британії та ЄС: як світ реагує на жах у Бучі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
"Різанина в Бучі" або "Бучанська різанина"
Вимога Кулеби, заяви Німеччини, Великої Британії та ЄС: як світ реагує на жах у Бучі
Дата публікації
Категорія
Російські війська
У Міноборони назвали найближчу ціль росіян на Донбасі
Дата публікації
Категорія
"Угольок" легко може задати окупантам справжнього жару
Українська снайперка про окупантів: "Фашисти і ті не були такими підлими"
Дата публікації
Категорія
Міста схожі на картинки з фільмів жахів: Арестович звернувся до світової спільноти
Міста схожі на картинки з фільмів жахів: Арестович звернувся до світової спільноти
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 3 квітня
Війна — день 39: Київська область звільнена від окупантів, але росія продовжує завдавати ракетних ударів