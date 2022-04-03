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росія перейшла до "іншої" війни в Україні - названо сакральну для путіна дату

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Армія росії в Україні Новина оновлена 03 квітня 2022, 05:11
Армія росії в Україні

росія змінює військову стратегію у війні та концентруватиме зусилля на взятті східних областей України

Російський кривавий диктатор володимир путін планує досягти якої-небудь перемоги у війні проти України до 9 травня.

Як повідомляє CNN, з посиланням на дані американської розвідки.

Повідомляється, що путін перебуває під тиском і намагається продемонструвати хоч якусь значну перемогу. Тому дата 9 травня, яка має для росії символічне значення і часто відзначається з великим розмахом та військовими парадами, обрана не просто так.

При цьому в США та країнах ЄС попереджають, що росія готується до тривалого конфлікту.

Зокрема один із європейських чиновників зазначив, що путін готується до затяжної війни за чеченським сценарієм "бо йому, певною мірою, більше нікуди податися".

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що українські захисники продовжують повертати контроль над населеними пунктами у Київській та Чернігівській областях, проте у противника ще є резерви для продовження бойових дій, тому зараз він фокусуватиме свої сили на східній та південній частинах нашої країни.

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