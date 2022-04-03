Укр

россия перешла к "другой" войне в Украине - названа сакральная для путина дата

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Армия россии в Украине Новость обновлена 03 апреля 2022, 05:11
Армия россии в Украине

россия меняет военную стратегию в войне и будет концентрировать усилия на взятии восточных областей Украины

Российский кровавый диктатор владимир путин планирует достичь какой-либо победы в войне против Украины к 9 мая.

Как сообщает CNN, со ссылкой на данные американской разведки.

Сообщается, что путин находится под давлением и всячески пытается продемонстрировать хоть какую-то значимую победу. Поэтому дата 9 мая, которая имеет для россии символическое значение и зачастую отмечается с большим размахом и военными парадами, выбрана ним не просто так.

При этом в США и странах ЕС предупреждают, что россия готовится к долгому конфликту.

В частности один из европейских чиновников отметил, что путин готовится к затяжной войне по чеченскому сценарию "потому что ему, в известной степени, больше некуда податься".

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что украинские защитники продолжают возвращать контроль над населенными пунктами в Киевской и Черниговской областях, однако у противника еще имеются резервы для продолжения боевых действий, поэтому сейчас он будет фокусировать свои силы на восточной и южной частях нашей страны.

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