Літаків збито вже 150: Генштаб дав нові цифри втрат окупантів
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Збройні сили України продовжують невпинно обороняти українські землі та ювелірно знищувати бойову техніку окупантів, а також їх особовий склад. Лише за останню добу кількість загиблих росіян в Україні збільшилася до 18500 осіб.
Вказану інформацію оприлюднили на сторінці Генштабу Збройних сил України у соцмережі.
Так, станом на ранок 5 квітня загальні бойові втрати ворога орієнтовно склали:
особового складу — близько 18500 осіб,
танків ‒ 676 од,
бойових броньованих машин ‒ 1858 од,
артилерійських систем – 332 од,
РСЗВ — 107 од,
засоби ППО — 55 од,
літаків – 150 од,
гелікоптерів – 134 од,
автомобільної техніки — 1322 од,
кораблі /катери — 7 од,
цистерн з ПММ — 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 94.
Спеціальна техніка — 25.
Пускові установки ОТРК/ТРК — 4.
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