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Літаків збито вже 150: Генштаб дав нові цифри втрат окупантів

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Літаків збито вже 150: Генштаб дав нові цифри втрат окупантів Новина оновлена 05 квітня 2022, 09:14

Збройні сили України продовжують невпинно обороняти українські землі та ювелірно знищувати бойову техніку окупантів, а також їх особовий склад. Лише за останню добу кількість загиблих росіян в Україні збільшилася до 18500 осіб.

Вказану інформацію оприлюднили на сторінці Генштабу Збройних сил України у соцмережі.

Так, станом на ранок 5 квітня загальні бойові втрати ворога орієнтовно склали:

особового складу — близько 18500 осіб,

танків ‒ 676 од,

бойових броньованих машин ‒ 1858 од,

артилерійських систем – 332 од,

РСЗВ — 107 од,

засоби ППО — 55 од,

літаків – 150 од,

гелікоптерів – 134 од,

автомобільної техніки — 1322 од,

кораблі /катери — 7 од,

цистерн з ПММ — 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 94.

Спеціальна техніка — 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК — 4.

Новина доповнюється…

Літаків збито вже 150: Генштаб дав нові цифри втрат окупантів
Україна
Літаків збито вже 150: Генштаб дав нові цифри втрат окупантів
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Дата публікації
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Літаків збито вже 150: Генштаб дав нові цифри втрат окупантів
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