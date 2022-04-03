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Війна — день 39: Київська область звільнена від окупантів, але росія продовжує завдавати ракетних ударів

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Головні новини України за 3 квітня Новина оновлена 03 квітня 2022, 00:18
Головні новини України за 3 квітня

Оперативно про головне за день.

В Україні розпочався 39-й день від початку повномасштабного військового вторгнення російських військ. Захисники нашої країни продовжують звільняти населені пункти на низці напрямків і вже повністю звільнили від росіян Київську область, проте супротивник залишив за собою кривавий слід з убитих мирних громадян нашої країни. Зокрема у Бучі перед відступом окупанти влаштували масові розстріли прямо посеред вулиць. Крім того, росіяни продовжують наносити ракетні по різних українських містах, серед яких опинилися Полтава та Кременчук.

У цій трансляції "Телеграф" повідомлятиме про найважливіші події, що відбулися в Україні 3 квітня. Більш оперативно про те, що відбувається можна дізнаватись у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні:

  • російські війська прагнуть захопити схід та південь України;
  • розкритикував ідею щодо зміни гімну України;
  • висловив подяку жителям Енергодару, які вийшли на мітинг проти окупантів;
  • різко розкритикував прем'єр-міністра Угорщини за проросійську позицію.

2-го квітня Повітряні Сили ЗС України уразили вісім повітряних цілей:

  • 2 літаки (попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34);
  • 1 вертоліт;
  • 1 БпЛА (ОТР);
  • 4 крилаті ракети.

Ударна авіація під прикриттям винищувачів продовжує наносити ракетно-бомбові удари по скупченню військ, колонах техніки, логістичних центрах та живій силі окупантів.

Події російсько-української війни за 31 березня описані у матеріалі: "Війна — день 36: росія продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці, але не припиняє обстрілювати міста України".

Про те, що відбувалося в Україні 1 квітня, можна дізнатися у статті: "Війна – день 37: санкційний зашморг затягується, але росія не залишає планів взяти Київ".

Інформація за 2 квітня доступна у матеріалі: "Війна – день 38: окупанти вдарили по Полтаві та Дніпру, а ЗСУ звільняють Київщину"

Теги:
#Україна #Росія #Війна
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