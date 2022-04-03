Війна — день 39: Київська область звільнена від окупантів, але росія продовжує завдавати ракетних ударів

Оперативно про головне за день.

В Україні розпочався 39-й день від початку повномасштабного військового вторгнення російських військ. Захисники нашої країни продовжують звільняти населені пункти на низці напрямків і вже повністю звільнили від росіян Київську область, проте супротивник залишив за собою кривавий слід з убитих мирних громадян нашої країни. Зокрема у Бучі перед відступом окупанти влаштували масові розстріли прямо посеред вулиць. Крім того, росіяни продовжують наносити ракетні по різних українських містах, серед яких опинилися Полтава та Кременчук.

У цій трансляції "Телеграф" повідомлятиме про найважливіші події, що відбулися в Україні 3 квітня. Більш оперативно про те, що відбувається можна дізнаватись у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні:

російські війська прагнуть захопити схід та південь України;

розкритикував ідею щодо зміни гімну України;

висловив подяку жителям Енергодару, які вийшли на мітинг проти окупантів;

різко розкритикував прем'єр-міністра Угорщини за проросійську позицію.

2-го квітня Повітряні Сили ЗС України уразили вісім повітряних цілей:

2 літаки (попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34);

1 вертоліт;

1 БпЛА (ОТР);

4 крилаті ракети.

Ударна авіація під прикриттям винищувачів продовжує наносити ракетно-бомбові удари по скупченню військ, колонах техніки, логістичних центрах та живій силі окупантів.

Події російсько-української війни за 31 березня описані у матеріалі: "Війна — день 36: росія продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці, але не припиняє обстрілювати міста України".

Про те, що відбувалося в Україні 1 квітня, можна дізнатися у статті: "Війна – день 37: санкційний зашморг затягується, але росія не залишає планів взяти Київ".

Інформація за 2 квітня доступна у матеріалі: "Війна – день 38: окупанти вдарили по Полтаві та Дніпру, а ЗСУ звільняють Київщину"