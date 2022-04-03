Арестович похвалився новим військовим званням
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Українці привітали радника президента і зазначили, що він це заслужив.
Радник президента України Олексій Арестович повідомив, що йому присвоїли військове звання підполковника.
Відповідний пост він розмістив у Facebook.
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"Варто на кілька днів відлучитися", — написав він і розмістив скрін із сайту Офісу президента, де зазначено, що йому присвоїли звання підполковника.
У коментарях українці привітали радник президента та пожартували, що це подяка за Чорнобаївку.
"Упевнена: до генерала дослужитесь легко та швидко!"
"Від душі вітаю! Давно заслужено!"
"Мої щирі привітання, Олексію. Пам’ятаю тебе ще лейтенантом. Заслужив, носи тепер із честю."
"Це за чергову Чорнобаївку?"
Олексій Арестович – блогер, радник голови Офісу президента.
У 1990-х Олексій Арестович служив у Головному управлінні розвідки у званні майором запасу. Коли росія окупувала частини Донецької та Луганської областей у 2014 році, брав участь у АТО. За словами самого Арестовича, здійснив 33 бойові виходи за лінію фронту.
У жовтні 2020 року голова Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську.
З початку війни росії проти України радника глави Офісу президента перетворилися для українців на "психолога у телевізорі". Новини з фронту він підносить у своєму заспокійливому стилі.
Раніше Арестович розповів про нову "Чорнобаївку". Крім того, чиновник пояснив, чому російські солдати звірять.
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