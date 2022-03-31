Чому російські солдати лютують: Арестович дав просте пояснення

Радник глави Офісу президента розповів про жахливі наслідки авторитарного режиму у росії

Радник голови ОП Олексій Арестович розповів про причину дегуманізації та звірства російських окупантів в Україні.

В ефірі проєкту FREEДОМ на YouTube Арестович відповів на питання ведучого про природу росіян та їхню мотивацію, коли вони обстрілюють мирних людей, евакуаційні автомобілі з білими прапорами, вбивають дітей, ґвалтують жінок.

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За словами радника глави ОП, тут необхідно розуміти, що авторитарний режим, який зараз є у рф, — це дегуманізація всього населення. Так російському уряду, як стверджує Арестович, легко управляти людьми.

"З нами воюють люди, які не бачать зв’язку з реальністю. Вони бачать тільки тоді, коли вони зазнали поразки, їх взяли в полон. Тоді вони починають щось розуміти. А коли їх більше, вони сильніші, а 30 солдатів все одно сильніші маленької дівчинки десь у Маріуполі, у них працює картинка у голові, яка заміщає їм власну картину світу", — сказав Арестович.

За словами радника глави ОП, у цьому контексті військові рф бачать у маленькій дівчинці "фашистку", з якою можна робити, що хочеш.

"Вчора Конашенков (Ігор Конашенков, представник міністерства оборони рф — ред.) сказав, що єврей Зеленський ховав нацистів у синагогах України. До такої конструкції навіть Геббельс не міг додуматися", — зазначив Арестович, маючи на увазі, наскільки в росії спотворена картина світу.

Радник голови ОП зазначив, що архетип росіян завжди був замішаний на азіатській жорстокості: "Можемо згадати Сирію, де перша ракета, російський "Калібр" вдарила саме по шпиталях, не просто так. Де застосували хімічну зброю. Потім першу і другу Чечню, де зносили міста так само, як зараз зносять Маріуполь. А це була територія рф і громадяни рф, тобто вбивали своїх. Взриви на Каширському шасі. Як вони розстрілювали свій парламент у Москві і своїх громадян. Авганістан, де вбили мільйон афганців подібними методами, або Угорщину 56-го року…"

Арестович прокоментував переговори делегацій України та росії щодо мирного договору. За словами радника голови ОП, його трохи смішить формулювання про "затягування часу" та "відволікання уваги" росією.

"Затягнути час можна тільки в одному випадку — коли припинено бойові дії. Тоді цю паузу противник справді може використати на перегрупування тощо. ЗСУ не дають жодного перепочинку ворогові. Навпаки, ми інтенсефікували бойові дії, ведемо контрнаступальні дії на багатьох напрямках", — зауважив Арестович. При цьому він додав, що чим раніше мирну угоду почнуть готувати, тим краще.

Раніше радник голови ОП Олексій Арестович озвучив прогнози щодо закінчення активної фази бойових дій в Україні.