Скільки ще триватимуть активні бої: прогноз Арестовича

Росіяни не збираються повністю відмовитися від Києва

Активна фаза бойових дій, яка триває вже 35-й день поспіль, може піти на спад уже за тиждень. Такі висновки із нинішньої ситуації на фронті робить радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Свої прогнози щодо подальшого розвитку ситуації він озвучив у середу, 30 березня, в ефірі телемарафону "UA Разом".

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Утім, на його думку, активними бої можуть бути трохи довше — тому що відступ російських військ спостерігається не на всіх ключових точках фронту.

Так, наприклад, під Києвом все ще лишається частина окупантів, які мають стримувати українських захисників. Арестович стверджує, що до таких хитрощів росіяни хочуть вдатися, аби не дозволити ЗСУ перекинути окремі підрозділи на складніші напрями.

Також, за словами Олексія Арестовича, зараз досить активно загарбники працюють над перекиданням особового складу та техніки на Донбас, а особливо під Маріуполь. Туди ж, в основному, і хочуть переправити більшість бійців, котрі воювали під Києвом.

У районі Чернігова ситуація поки що залишається незмінною — відведення військ, каже військовий експерт, поки що не спостерігається.

На Херсонському ж напрямі, зазначає він, росіяни намагаються перейти в оборону, через що українські військові змушені діяти "акуратно" у тактичному плані.

Тим часом, незважаючи на всі спроби залякати та утримати позиції, російська армія невблаганно продовжує втрачати людей та техніку. Станом на ранок 30 березня втрати в особовому складі ворожого війська становили близько 17,3 тисячі осіб.

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