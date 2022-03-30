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Стало відомо про загибель ще трьох старших офіцерів ворога: прізвища та фото

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Росія продовжує втрачати своїх офіцерів на українському фронті Новина оновлена 30 березня 2022, 12:12
Росія продовжує втрачати своїх офіцерів на українському фронті

Українські захисники не втомлюються поповнювати список ворожих втрат

Стали відомі ще три імені ліквідованих російських офіцерів, які прибули в Україну для ведення активних бойових дій. Цікаво, що географія їхнього проживання — досить обширна, і це ще раз підтверджує, що путін стягує всі можливі підрозділи, аби зламати український спротив.

Імена та фото загиблих загарбників опублікували видання "Захід.Нет" та блогер Анатолій "Штірліц" Штефан.

Хвалений російський десант не зміг виправдати надії командування путінської армії, адже ВСУ вдалося дістатися навіть до підполковника ВДВ Олександра Окружнова. Ховати його будуть у Коломні Московської області, звідки він родом.

Олександр Окружнов
Олександр Окружнов

Також більше не топтатиме українську землю іще один підполковник — Дмитро Дормідонтов із Татарстану. Він був командиром реактивного артилерійського дивізіону, що не врятувало його від загибелі.

Дмитро Дормідонтов
Дмитро Дормідонтов

Відомо і про загиблого майора Олега Лісовського з Алтаю. Начштаба, заступник командира реактивного артилерійського дивізіону в 35-й гвардійській окремій мотострілецькій бригаді 31-ї загальновійськової армії Росії, проте додому поїхав у цинковій труні. Похорон відбувся у рідному для Лісовського Алейську.

Олег Лісовський
Олег Лісовський

Слід зазначити, що станом на ранок 30 березня росія втратила в Україні вже близько 17,3 тисячі людей. При цьому самі росіяни занижують цифри чи не вдесятеро, стверджуючи, нібито їхня "спецоперація" продовжує йти за планом.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Втрати #Армія РФ #Окупанти
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