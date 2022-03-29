Шойгу з’явився на публіці з задишкою та брехнею про "успіх" у війні з Україною (відео)

Міністр оборони рф розповів про "величезні успіхи" російської армії

Міністр оборони Сергій Шойгу, який раптово з’явився на публіці, у якого, імовірно, був інфаркт, провів селекторну нараду, на якій він заявив, що ЗСУ нібито завдано суттєвої шкоди і рф має намір зосередитися тільки на "звільненні" Донбасу.

Примітно, що на засіданні Шойгу справді був не в найкращій формі. На це звернув увагу український політолог Олексій Голобуцький.

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"Тут Шойгу витягли — ще не з труни, але, ймовірно, десь з-під крапельниці (бо задишка, блідо-жовтенький і трохи фіолетовий, хекає, ледь говорить не більше кількох слів за один видих і тоненьким голоском)… І треба було заради таких зізнань витягувати це пересрале тайожне чмо з больнічкі?", — зазначив політолог.

За словами Шойгу, російські військові "знищили українську армію". Також, за словами російського міністра оборони, "практично знищено ВПС та ППО України". Шойгу набрехав також про "значні втрати" сухопутних та десантно-штурмових підрозділів ЗСУ.

"Ну звісно ж "все знищене". А ракети (скажімо, дві крилаті ракети типу Х, знищені сьогодні за 30 км від Львова) збивають мольфарі і конотопські відьми, котрі не зайняті в оперативних задачах Чорнобаївки", — іронізує Голобуцький.

Нагадаємо, що російський міністр востаннє з’являвся на публіці 11 березня. Крім нього так само таємниче зник голова генштабу росії Валерій Герасимов. Їхнє зникнення помітили і в США — у Пентагоні заявили, що російські чиновники перестали відповідати на дзвінки. Пізніше поповзли чутки про серйозне погіршення здоров’я Шойгу.

Вже 24 березня на пропагандистському каналі показали 30-секундний запис із Радбезу рф за участю російського диктатора путіна, на якому нібито був присутній і шойгу, проте відео виглядало дуже дивно.