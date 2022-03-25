Рус

У Шойгу великі проблеми зі здоров’ям, і не тільки у нього – Аваков

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
586
Міністра оборони Росії Сергій Шойгу та начальник ГУ ГШ ЗС росії Ігор Костюков Новина оновлена 25 березня 2022, 11:33
Міністра оборони Росії Сергій Шойгу та начальник ГУ ГШ ЗС росії Ігор Костюков

І Шойгу та Костюков мають однакові симптоми.

Колишній глава МВС Арсен Аваков заявив про різке погіршення стану здоров’я міністра оборони росії Сергія Шойгу та начальника ГУ ГШ ВС росії Ігоря Костюкова.

Про це екс-міністр написав уTwitter -акаунті 25 березня з посиланням на джерело.

За даними джерела, Шойгу разом із Костюковим мають однакові симптоми — нездужання, печіння в серці. Зазначається, що у Шойгу була втрата свідомості.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте в нашому Telegram

"Джерело повідомляє, що є інформація про різке погіршення стану здоров’я міністра оборони рф — Шойгу та Ігоря Костюкова — поч. ГУ ГШ ЗС рф. Симптоми нездужання в обох абсолютно однакові — печіння в області серця, утруднене дихання. У Шойгу була втрата свідомості", — повідомив Аваков.

Зазначимо, останнім часом Шойгу просто зник із медіапростору і не з’являвся на публіці з 12 березня. Крім того, американські колеги також помітили зникнення міністра оборони росії.

У кремлі спробували прояснити ситуацію і показали наради за участю Шойгу.

Теги:
#Росія #Сергій Шойгу #Арсен Аваков
Жириновський дуже не любив Україну та її громадян
Lifestyle
"Не помер, а уникнув санкцій": мережа бурхливо відреагувала на ймовірну смерть Жириновського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Жириновський дуже не любив Україну та її громадян
"Не помер, а уникнув санкцій": мережа бурхливо відреагувала на ймовірну смерть Жириновського
Дата публікації
Категорія
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто
Угорщина відмовила Україні у найважливішому для неї питанні
Дата публікації
Категорія
Окупанти продовжують зазнавати втрат
Перевалило за 16 тисяч: армія росії продовжує нести страшні втрати в Україні
Дата публікації
Категорія
Степан Тарабалка та привид Києва - різні люди
З’явилися чутки про героїчну загибель привида Києва: "Телеграф" розібрався у ситуації
Дата публікації
Категорія
Повномасштабне російське вторгнення триває вже 30 днів
Війна — день 30: Чорнобаївка-10, обстріл українських міст, російські кораблі йдуть на дно