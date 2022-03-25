У Шойгу великі проблеми зі здоров’ям, і не тільки у нього – Аваков

І Шойгу та Костюков мають однакові симптоми.

Колишній глава МВС Арсен Аваков заявив про різке погіршення стану здоров’я міністра оборони росії Сергія Шойгу та начальника ГУ ГШ ВС росії Ігоря Костюкова.

Про це екс-міністр написав уTwitter -акаунті 25 березня з посиланням на джерело.

За даними джерела, Шойгу разом із Костюковим мають однакові симптоми — нездужання, печіння в серці. Зазначається, що у Шойгу була втрата свідомості.

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"Джерело повідомляє, що є інформація про різке погіршення стану здоров’я міністра оборони рф — Шойгу та Ігоря Костюкова — поч. ГУ ГШ ЗС рф. Симптоми нездужання в обох абсолютно однакові — печіння в області серця, утруднене дихання. У Шойгу була втрата свідомості", — повідомив Аваков.

Зазначимо, останнім часом Шойгу просто зник із медіапростору і не з’являвся на публіці з 12 березня. Крім того, американські колеги також помітили зникнення міністра оборони росії.

У кремлі спробували прояснити ситуацію і показали наради за участю Шойгу.