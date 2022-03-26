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Однією ногою на концерті Кобзона? Стало відомо, що сталося з шойгу

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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сергій шойгу Новина оновлена 26 березня 2022, 01:37
сергій шойгу

Главу Міноборони росії відправили до московського госпіталю

Здоров’я російського міністра оборони сергій шойгу, який таємниче зник з публічного простору в середині березня, різко погіршилося після початку вторгнення Росії в Україну. За деякими даними, у нього інфаркт.

Про це повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі.

"Інфаркт у шойгу стався після жорсткого пред’явлення з боку путіна за повний провал вторгнення в Україну", — написав він.

За його словами, шойгу зараз перебуває у Головному військовому клінічному шпиталі імені М. М. Бурденка у Москві.

При цьому такі ж повідомлення почали також з’являтися і в російських телеграм-каналах.

Як повідомлялося раніше, російський міністр востаннє з’являвся на публіці 11 березня, коли він проводив зустріч із турецьким колегою Хулусі Акаром. Крім нього так само таємниче зник глава генштабуросії валерій герасимів.

Їхню пропажу помітили й в США, так у Пентагоні заявили, що російські чиновники перестали відповідати на дзвінки.

24 березня на пропагандистському каналі показали 30-секундний запис з Радбезу росії за участю російського диктатора володимира путіна, на якому був помічений і шойгу, проте це відео відразу викликало багато питань.

Теги:
#Росія #Сергій Шойгу
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