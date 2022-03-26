Одной ногой на концерте Кобзона? Стало известно, что случилось с шойгу

Главу Минобороны рф отправили в московский госпиталь

Здоровье российского министра обороны сергей шойгу, который таинственно исчез из публичного пространства в средине марта, резко ухудшилось после начала вторжения россии в Украину. По некоторым данным у него инфаркт.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем телеграм-канале.

"Инфаркт у шойгу случился после жёсткой предъявы со стороны путина за полный провал вторжения в Украину", — написал он.

По его словам, шойгу сейчас находится в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве.

При этом подобные сообщения начали также появляться и в российских телеграм-каналах.

Как сообщалось ранее, российский министр в последний раз появлялся на публике 11 марта, когда он проводил встречу с турецким коллегой Хулуси Акаром. Кроме него так же таинственно исчез глава генштаба рф валерий герасимов.

Их пропажу заметили и в США, так в Пентагоне заявили, что российские чиновники перестали отвечать на звонки.

24 марта на пропагандистском канале показали 30-секундную запись с Совбеза рф с участием российского диктатора владимира путина, на котором был замечен и шойгу, однако это видео сразу же вызвало много вопросов.