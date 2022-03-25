Укр

У Шойгу большие проблемы со здоровьем, и не только у него - Аваков

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Министра обороны рф Сергей Шойгу и начальник ГУ ГШ ВС рф Игорь Костюков Новость обновлена 25 марта 2022, 11:33
Министра обороны рф Сергей Шойгу и начальник ГУ ГШ ВС рф Игорь Костюков

И Шойгу и Костюков имеют одинаковые симптомы.

Бывший глава МВД Арсен Аваков заявил об резком ухудшении состояния здоровья министра обороны рф Сергея Шойгу и начальника ГУ ГШ ВС рф Игоря Костюкова.

Об этом экс-министр написал в Twitter-аккаунте 25 марта со ссылкой на источник.

По данным источника, Шойгу вместе с Костюковым имеют одинаковые симптомы — недомогание, жжение в области сердца. Отмечается, что у Шойгу была потеря сознания.

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"Источник сообщает, что есть информация о резком ухудшении состояния здоровья министра обороны РФ — Шойгу и Игоря Костюкова — нач. ГУ ГШ ВС РФ. Симптомы недомогания у обоих абсолютно одинаковые — жжение в области сердца, затруднённое дыхание. У Шойгу была потеря сознания", — сообщил Аваков.

Отметим, в последние время Шойгу просто исчез из медиапространства и не появлялся на публике с 12 марта. Кроме того, американские коллеги также заметили исчезновение министра обороны россии.

В кремле попытались прояснить ситуацию и показали совещания с якобы участием Шойгу.

Теги:
#Россия #Сергей Шойгу #Арсен Аваков
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