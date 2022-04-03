Арестович похвастался новым воинским званием
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Украинцы поздравили советника президента и отметили, что он это заслужил.
Советник президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ему присвоили воинское звание подполковника.
Соответствующий пост он разместил у себе в Facebook.
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"Стоило на несколько дней отлучиться", — написал он и разместил скрин с сайта Офиса президента, где указано, что ему присвоили звание подполковника.
В комментариях украинцы поздравили советник президента и пошутили, что это благодарность за Чернобаевку.
"Уверена: до генерала дослужитесь легко и быстро!"
"От души поздравляю! Давно заслуженно!"
"Мои искренние поздравления, Алексей. Помню тебя ещё лейтенантом. Заслужил, носи теперь с честью."
"Это за очередную Чернобаевку?"
Алексей Арестович — блогер, советник главы Офиса президента.
В 1990-е Алексей Арестович служил в Главном управлении разведки в звании майором запаса. Когда россия оккупировала части Донецкой и Луганской областей в 2014 году, участвовал в АТО. По словам самого Арестовича, совершил 33 боевых выхода за линию фронта.
В октябре 2020 председатель Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске.
С начала войны россии против Украины советника главы Офиса президента превратились для украинцев в "психолога в телевизоре". Новости с фронта он преподносит в своем успокаивающем стиле.
Ранее Арестович рассказал о новой "Чернобаевке". Кроме того, чиновник объяснил, почему российские солдаты зверствуют.
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