Укр

Арестович похвастался новым воинским званием

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Алексей Арестович Новость обновлена 03 апреля 2022, 11:51
Алексей Арестович

Украинцы поздравили советника президента и отметили, что он это заслужил.

Советник президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ему присвоили воинское звание подполковника.

Соответствующий пост он разместил у себе в Facebook.

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"Стоило на несколько дней отлучиться", — написал он и разместил скрин с сайта Офиса президента, где указано, что ему присвоили звание подполковника.

В комментариях украинцы поздравили советник президента и пошутили, что это благодарность за Чернобаевку.

"Уверена: до генерала дослужитесь легко и быстро!"

"От души поздравляю! Давно заслуженно!"

"Мои искренние поздравления, Алексей. Помню тебя ещё лейтенантом. Заслужил, носи теперь с честью."

"Это за очередную Чернобаевку?"

Алексей Арестович — блогер, советник главы Офиса президента.

В 1990-е Алексей Арестович служил в Главном управлении разведки в звании майором запаса. Когда россия оккупировала части Донецкой и Луганской областей в 2014 году, участвовал в АТО. По словам самого Арестовича, совершил 33 боевых выхода за линию фронта.

В октябре 2020 председатель Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске.

С начала войны россии против Украины советника главы Офиса президента превратились для украинцев в "психолога в телевизоре". Новости с фронта он преподносит в своем успокаивающем стиле.

Ранее Арестович рассказал о новой "Чернобаевке". Кроме того, чиновник объяснил, почему российские солдаты зверствуют.

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