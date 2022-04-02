Размазали батальон врага: Арестович рассказал детали новой "Чернобаевки"

ВСУ удалось уничтожить почти весь российский батальон за два удара

Украинской армии в очередной раз удалось разбить войска оккупантов на аэродроме под Херсоном. Россияне пытались высадиться в Чернобаевке в 13-й и 14-й раз.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в телеэфире.

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По словам главы ОП, ВСУ удалось уничтожить почти весь российский батальон за два удара.

"За вчера была 13-я и 14-я (Чернобаевка, — прим. ред.), но надо понимать, что это уже не тот масштаб. Уничтожили почти батальон за вчера двумя ударами — уничтожили самоходную артиллерию, палаточный городок, около 32 единиц бронетехники. Батальон двумя ударами уничтожить это очень много, но раньше было лучше, раньше уничтожали передовые командные пункты российской группировки, ну и так хорошо. Чернобаевку можно считать 13 и 14", — рассказал Арестович.

Как сообщал "Телеграф", российская армия уже потеряла в Украине около 17,8 тысячи солдат и офицеров, а также больше 630 танков. Украинские защитники также активизировались насчет ликвидации систем реактивного огня врага — их количество наконец-то достигло сотни.