Мединський відповів Арахамії щодо прогресу на переговорах

У Кремлі результати переговорів бачать трохи інакше, ніж українська сторона

Очільник російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський заявив, що не настільки оптимістично оцінює результати українсько-російського діалогу щодо припинення воєнних дій. За його словами, Росія не збирається обговорювати окремі питання — наприклад, Крим або Донбас, а також продовжує наполягати на "нейтралітеті України".

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на росЗМІ.

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Про свою позицію Мединський вирішив розповісти після чергового офіційного виступу учасника переговорів від України, голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. Той заявляв, що Росія приймає всю позицію України за винятком долі Кримського півострова, а також стверджував, що в Москві погодилися з необхідністю провести референдум.

За словами російського переговорника, сторони справді узгодили кілька питань — серед них нейтральний та позаблоковий статус України (без ядерної зброї, якої у нас і так немає), відмова від іноземних військ та баз, а також участь у військових навчаннях лише з дозволу держав-гарантів.. При цьому до останніх входить і сама росія.

"Це власне і є те, що Росія добивалася з 2014 року, — каже Мединський. — Ми бачимо, що українська сторона до цих питань стала підходити реалістично. Розуміємо, що Арахамія звертається до своєї аудиторії, і якщо він називає все це українською позицією, то нам не шкода".

Також політик наголосив, що не бачить потреби для швидкої зустрічі президента України Володимира Зеленського та кривавого диктатора володимира путіна. Тим більше, що по Донбасу та Криму бачення у сторін переговорів абсолютно різні.

"Щодо готовності драфту договору для зустрічі у верхах, на превеликий жаль, оптимізму Арахамії не поділяю. Нам потрібно ще провести значну роботу", — резюмував російський політик.

Зазначимо, що раніше Давид Арахамія пояснював, яким може бути український нейтралітет у майбутньому і наводив Ізраїль в якості прикладу. На його думку, такий варіант позаблокового статусу нашої держави може бути дуже успішним, тим більше, що є іноземні партнери, які готові з цим допомогти.

Також ми писали, яким загалом має стати договір про безпеку України, який хочуть підготувати для підписання з Росією.