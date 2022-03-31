Україна хоче нейтралітет, як у Ізраїлю: Арахамія пояснив суть

Армія нікуди не зникне з нашої країни

Україна, яка розглядає принцип "зміцненого нейтралітету", отримала пропозицію від ізраїльських військових експертів наслідувати їхню країну. Як стверджує один із учасників переговорів із росією щодо завершення війни, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, це допоможе нашій державі отримати максимальну оборону від будь-яких вторгнень.

Подробиці він повідомив в ефірі телемарафону "UA Разом", передає "Обозреватель".

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За його словами, Україна має всі можливості наслідувати приклад Ізраїлю. Про це свідчить і сама пропозиція закордонних експертів — нібито ізраїльтяни не роблять подібних пропозицій тим державам, які не мають на це шансів.

Загалом подібну концепцію сам Давид Арахамія вельми схвалює.

"Укріплений нейтралітет на прикладі Ізраїлю — коли є своя оборонна армія, є все озброєння оборонного характеру, "залізні куполи", ракетне озброєння", — пояснив політик.

Також, крім цього, подібний нейтралітет дозволяє в дуже стислий термін провести мобілізацію резервістів у разі потреби.

Слід зазначити, що Ізраїльський приклад нейтралітету — незвичайний, адже армія цієї держави вважається однією з найкращих, причому як за рівнем підготовки військовослужбовців, так і технічною складовою. Ну а "залізний купол" Ізраїлю є однією із найвідоміших тактичних систем протитанкової оборони. Такий захист дозволяє оберігати міста та селища від тактичних ракет противника, які можуть бути випущені з відстані 4-70 кілометрів.

Додамо, що Арахамія також пояснив, яким може бути майбутній договір про "нейтралітет" України та що саме вимагатиметься від країн-гарантів, які його підпишуть.