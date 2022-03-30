Арахамія про тонкощі договору з росією: "Гарантії ми написали жорсткіші, ніж у НАТО"

Українська сторона визнає, що вперше за останній місяць в переговорах досягнуті помітні зрушення

Під час переговорів України та росії, які відбулись у вівторок, 29 березня у Стамбулі, українська делегація вперше предметно описала свої пропозиції стосовно мирного договору з рф. Наразі мова йде переважно про механізм гарантій безпеки для України після закінчення бойових дій і будь-який напад на українську державу — чи то збройна агресія або "поліцейська операція" — вважатиметься прямим нападом, після якого країни-гаранти зобов'язані оперативно надати необхідну допомогу у вигляді озброєнь, збройної сили тощо.

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Про це у бліц-інтерв'ю порталу РБК-Україна повідомив глава української переговорної делегації Давид Арахамія, пояснивши свою заяву щодо гарантій безпеки для України. Вони були прирівняні до тих, що передбачаються статтею 5-ю Договору про НАТО, в якій вказується, що напад на одну країну автоматично прирівнюється до нападу на всіх підписантів мирної угоди.

"Ми говоримо про гарантії не колективної безпеки, а гарантії безпеки саме для України. Напад на Україну у будь-якій формі – збройна агресія, поліцейська операція, все що маячне там можуть придумати, у будь-якому форматі – вважається нападом. І тоді країни-гаранти зобов'язані після проведення консультацій, стеля яких – 72 години, надати необхідну допомогу. Там прямо прописується – у вигляді озброєнь, втручання збройних сил і так далі.", — детальніше розповів він.

За словами українського переговорника, враховуючи те, що Україна вже отримала "родову травму" у вигляді Будапештського меморандуму, коли всі були переконані, що гарантії існують, коли тих насправді не було, керівництво нашої країни зробило відповідні висновки і тепер намагається перестрахуватися двічі: юридично, через ратифікації, а також завдяки перевагам міжнародного права над локальним законодавством.

"Якщо говорити концептуально, то навіть самі росіяни кажуть, що все стало жорсткішим. Тобто ми згадували статтю 5 НАТО, а самі написали жорсткіше навіть.", — додав Арахамія.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська делегація піл час переговорного процесу зайняла потужну позицію і відмовлятися від негайного припинення вогню, отримання гарантій безпеки, а також не посягання росією на територіальну цілісність України не збирається.