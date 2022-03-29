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Підсумки переговорів з росією: Подоляк детально розповів про гарантії безпеки та Крим

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк Новина оновлена 29 березня 2022, 19:57
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк

Договір про гарантії безпеки допоможе захистити територію та суверенітет України.

У Стамбулі у вівторок, 29 березня, закінчилися українсько-російські переговори про припинення війни. З їхньою допомогою вдалося зафіксувати низку найважливіших договірних позицій, яку взяла до розгляду росія.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, передає "Телеграф".

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За його словами, договір про гарантії безпеки, про який йшлося у Стамбулі, допоможе не теоретично, а на практиці отримати дієвий інструмент захисту території та суверенітету України.

"Країнами-гарантами стають, скажімо так, провідні армії світу, у тому числі з ядерним компонентом, які беруть на себе конкретні юридичні зобов'язання — щодо втручання у будь-який конфлікт на території України, негайне постачання зброї. Треба сказати, що цей договір дозволяє також розпочати перегляд старої моделі глобальної безпеки, яка не виявила в нинішній ситуації ефективність, та перейти до більш дієвих моделей", — повідомив Михайло Подоляк.

Радник глави Офісу президента додав, що Україна на цей час є ініціатором глобальної архітектури безпеки й, до того ж отримує гарантії обов’язкового входження на ринок ЄС як повноцінний член, у тому числі й в частині фінансування об’ємних програм модернізації економіки, і в частині відмови від надмірних бюрократичних процедур на шляху до входу в ЄС.

Також Подоляк прокоментував участь росії у підписанні договору безпеки, зазначивши, що країни-підписанти, зокрема США, ВБ, Туреччина та Німеччина, накладають на росіян багато додаткових умов та дозволяють Україні не йти на складний двосторонній формат.

"Лише в рамках багатостороннього договору можна уникнути традиційної російської необов’язковості за юридичними договорами", — зазначив радник голови ОП.

Не залишив поза увагою Михайло Подоляк і питання Криму, наголосивши на революційності пропозиції щодо нього.

"Прямі двосторонні переговори з кримської проблематики та фіксація нинішнього становища на 15 років — це революційна пропозиція. Оскільки це означає, як мінімум, повернення теми Криму в переговорну повістку. До цього росіяни категорично відмовлялися від цього. А крім того, дозволяє зберегти нинішні юридичні трактування Криму, оскільки для нас Крим, безумовно, є частиною України. Відмова від взаємної військової ескалації з кримського питання є ключем до спільного припинення війни", — резюмував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після закінчення переговорів російська сторона провела свій брифінг, де заявила про "істотне скорочення військової активності на Чернігівському та Київському напрямах".

Теги:
#Україна #Туреччина #Росія #Переговори #Стамбул #Офіс Президента #Михайло Подоляк
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