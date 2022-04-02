росія погодилася на референдум в Україні — Арахамія

Референдум є єдиним засобом визнання нейтрального статусу країни

Російська сторона на переговорах з Україною погодилася на референдум як спосіб набуття Україною нейтрального статусу.

Про це заявив у ході телемарафону на українському телебаченні у суботу, 2 березня, керівник делегації України на переговорах Давид Арахамія.

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"Російська сторона погодилася, що це буде єдиний вихід із цієї ситуації", — сказав він.

За словами Арахамії, у випадку, якщо українці виступатимуть за курс на вступ країни до НАТО, можливі будуть нові переговори або відновлення бойових дій.

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Нагадаємо, що дипломат Олександр Чалий, який очолює юридичну групу в українській делегації на переговорах з рф, заявив, що Україна готова набути позаблокового статусу і статусу без’ядерної держави у формі постійного нейтралітету без вступу до військово-політичних альянсів.

Тим часом стало відомо, що у США скептично оцінили переговори України та росії. За словами державного секретаря США Ентоні Блінкен, він не бачить, щоб переговори "рухалися ефективним чином".