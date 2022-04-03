Попри війну: Лещенка засікли на закритій тусовці (відео)

Вечірка була організована волонтерами.

Заступника голови Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка було помічено на закритій вечірці у Києві під час війни. "Спалив" чиновника популярний український тревел-блогер Антон Птушкін, який раніше записав пронизливе звернення до росіян.

Блогер на своєму YouTube-каналі опублікував відео, де показав, як живе столиця України під час війни.

Птушкін показав, як зараз виглядає Київ після місяця бомбардування та обстрілів, а також як живуть кияни за таких обставин. Також блогеру вдалося потрапити на закриту вечірку до волонтерів, які вирішили таким чином трохи розслабитись, а також зібрати гроші на українську армію.

Серед гостей цього заходу було помічено й Сергія Лещенка. Він заявив, що прийшов на вечірку, щоб показати, що Україні потрібна "нормалізація" під час війни та повернення до звичайного життя.

Нагадаємо, що 29 березня після російсько-українських переговорів у Стамбулі (Туреччина) представники рф оголосили, що кардинально скорочують активність у Київській та Чернігівській області. Майже одразу після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що довіряти заявам росії немає жодних причин, а відступ військ, який зафіксувала розвідка, пов’язаний виключно з контратаками українських військовослужбовців.

Тим часом західні розвідники розкрили план путіна з відведенням військ з-під Києва. У Генштабі зафіксували переміщення близько 700 одиниць військової техніки від Києва у бік Білорусі та додали, що радіти зарано.