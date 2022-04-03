Несмотря на войну: Лещенко засекли на закрытой тусовке (видео)

Вечеринка была организована волонтерами.

Заместитель председателя Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко был замечен на закрытой вечеринке в Киеве во время войны. "Спалил" чиновника популярный украинский тревел-блогер Антон Птушкин, который ранее записал пронизительное обращение к россиянам.

Блогер на своем YouTube-канале опубликовал видео, на котором показал, как живет столица Украины во время войны.

Птушкин показал, как сейчас выглядит Киев после месяца бомбежки и обстрелов, а также как живут киевляне в таких обстоятельствах. Также блогеру удалось попасть на закрытую вечеринку к волонтерам, которые решили таким образом немного расслабиться, а также собрать деньги на украинскую армию.

Среди гостей этого мероприятия был замечен и Сергей Лещенко. Он заявил, что пришел на вечеринку, чтобы показать, что Украине нужна "нормализация" во время войны и возвращение к обычной жизни.

Напомним, что 29 марта после российско-украинских переговоров в Стамбуле (Турция) представители рф объявили, что кардинально сокращают активность в Киевской и Черниговской области. Почти сразу после этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доверять заявлениям россии нет никаких причин, а отступление войск, которое зафиксировала разведка, связано исключительно с контратаками украинских военнослужащих.

Тем временем западные разведчики раскрыли план путина с отводом войск из-под Киева. В Генштабе зафиксировали перемещение около 700 единиц военной техники от Киева в сторону Беларуси и добавили, что радоваться рано.