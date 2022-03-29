"Доверять нет причин": Зеленский рассказал, что не так с заявлениями об отходе оккупантов от Киева и Чернигова

Обстрелы украинских городов продолжаются.

На 34-ый день полномасштабного российского вторжения в Украину президент Владимир Зеленский сообщил, что враг сократил боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях, но только благодаря усилиям ВСУ.

Об этом говорится в видеообращении президента во вторник, 29 марта.

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"Уверен, что вы сегодня видели новость о том, что россияне якобы решили сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях, что ж, так можно сказать и о Чернобаевке. Якобы российская авиация просто решила меньше летать, а российская техника меньше ездить", — сообщил президент.

Он добавил, что уменьшение количества обстрелов – это заслуга исключительно украинских военных, а не российских властей.

"Я благодарен всем нашим защитникам и защитницам, всем, кто обеспечивает оборону Киева. Именно их храбрые и эффективные действия заставляют врага отходить на этом направлении, однако не стоит терять бдительность. Ситуация не стала легче, масштаб вызовов не снизился, российская армия все еще имеет значительный потенциал для продолжения атак на наше государство", — отметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что никто не собирается снижать усилия – все работают на оборону страны, ведь украинцы не наивные люди и понимают, что доверять можно только конкретному результату. В то же время президент добавил, что Украина готова к переговорам.

Зеленский подчеркнул, что, несмотря на заявления российской стороны, обстрелы украинских городов продолжаются, а "доверять им без конкретных результатов нет оснований".

Напомним, что во вторник, 29 марта, в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров между Россией и Украиной. По результатам трехчасового общения был сделан ряд заявлений. Собрали для вас главное в материале "Телеграфа".