Арахамия отдельно подчеркнул, что сегодня представители делегаций ничего не подписывают, а доносят до российской стороны позицию Украины

Представитель украинской делегации Давид Арахамия озвучил итоги переговоров россии и Украины в Стамбуле.

Об этом сообщает "Украина 24".

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Арахамия подчеркнул, что первая победа Украины — это перемещение переговоров из Беларуси в Турцию. Украинская делегация видит Турцию как одну из гарантий безопасности для Украины.

Также Арахамия заявил о разработке нового международного договора, касающегося гарантий безопасности для Украины. При этом он подчеркнул, что сегодня ничего не подписывают, а доносят до российской стороны позицию Украины.

"Мы знаем, что система безопасности мира дала трещину. Наше предложение мы работали над форматом, но мы ничего не подписываем, о новой системе гарантий безопасности для Украины. Это новый международный договор, ратифицирующий. Мы обучены Будапештским меморандумом", — пояснил Арахамия.

Читайте также: Категория Украина Итоги переговоров с россией: Арахамия заявил о новом международном договоре Арахамия отдельно подчеркнул, что сегодня представители делегаций ничего не подписывают, а доносят до российской стороны позицию Украины

Также представитель украинской делегации сообщил, что страны-гаранты по аналогу 5 статьи НАТО в течение 3 дней будут проводить консультации. Страны гаранты будут обязаны оказать помощь. Среди гарантов наблюдаются страны Совбеза ООН, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Польша, Израиль.

Он также коснулся вопроса вступления Украины в ЕС.

"У нас неурегулированные вопросы с ОРДЛО и Крымом, поэтому гаранты не будут работать на эти территории. Некоторые страны уже дали предварительное согласование. Это та система, на которой мы хотим построить новое будущее Украины. Также эти гаранты должны помогать вступать в ЕС", — сообщил политик.

Как сообщал "Телеграф", украинская сторона на переговорах заняла мощную позицию и отказываться от немедленного прекращения огня, получения гарантий безопасности, а также не посягательства на территориальную целостность Украины ни в коем случае не планирует.