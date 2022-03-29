В Стамбуле проходит новый раунд переговоров с россией: детали и фото
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1811
Украинская сторона и дальше будет придерживаться своих позиций и настаивать на немедленном прекращении огня
Во вторник, 29 марта, в Стамбуле стартовал новый раунд переговоров Украины и россии.
Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram
Диалог между украинской и российской делегацией, который проходит в стамбульском дворце Долмабахче, начался в 10:00.
За столом переговоров с украинской стороны: Давид Арахамия, Алексей Резников, Андрей Костин, Рустем Умеров, Михаил Подоляк, Кирилл Тимошенко и Николай Точицкий.
Также в Стамбуле есть другие наши представители.
Стоит отметить, что российские переговорщики прибыли в Турцию днем 28 марта, при этом украинская делегация прилетела в Стамбул поздно вечером.
Как ранее сообщил Давид Арахамия в комментарии одному из украинских изданий, украинцы должны были прибыть в турецкий мегаполис около 21:00, ведь имели определенные логистические трудности.
Согласно информации росСМИ, кроме представителей делегаций из Украины и россии, в Стамбуле находится и олигарх Роман Абрамович, выступающий неформальным коммуникатором между Киевом и москвой.
Также в сети появилось видеоподтверждение, что на переговоры во дворец Долмабахче прибыл и президент Турции Тайип Эрдоган, который уже успел выразить свою поддержку Украине.
"Турция чувствует ответственность за мир в регионе. И мы верим, что он будет восстановлен. Продолжение конфликта никому не принесет пользы. Каждый погибший, каждое разрушенное здание отрывает часть от нашего будущего. Установление мира в силах обеих сторон, и он будет полезен всем", – обратился турецкий лидер к сторонам и пообещал все же найти им общее решение.
Следует также напомнить, что накануне, 28 марта, официально подтвердилась информация, что после визита в Киев в начале марта у Абрамовича и двух участников переговорной группы от Украины обнаружили следы отравления.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 16 марта глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу выступил с предложением провести встречу кровавого диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Анкаре.
Также напомним, что предыдущий раунд переговорного процесса проходил в довольно необычном формате — переговорщики общались с помощью онлайн-конференции, из-за чего у делегаций возникли трудности.
Кроме этого, мы писали, что украинская сторона заняла мощную позицию и отказываться от немедленного прекращения огня, получения гарантий безопасности, а также не посягательства на территориальную целостность Украины ни в коем случае не планирует.
- Дата публикации
-
- Категория
-