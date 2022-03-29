В Стамбуле проходит новый раунд переговоров с россией: детали и фото

Украинская сторона и дальше будет придерживаться своих позиций и настаивать на немедленном прекращении огня

Во вторник, 29 марта, в Стамбуле стартовал новый раунд переговоров Украины и россии.

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Диалог между украинской и российской делегацией, который проходит в стамбульском дворце Долмабахче, начался в 10:00.

За столом переговоров с украинской стороны: Давид Арахамия, Алексей Резников, Андрей Костин, Рустем Умеров, Михаил Подоляк, Кирилл Тимошенко и Николай Точицкий.

Также в Стамбуле есть другие наши представители.

Стоит отметить, что российские переговорщики прибыли в Турцию днем 28 марта, при этом украинская делегация прилетела в Стамбул поздно вечером.

Как ранее сообщил Давид Арахамия в комментарии одному из украинских изданий, украинцы должны были прибыть в турецкий мегаполис около 21:00, ведь имели определенные логистические трудности.

Согласно информации росСМИ, кроме представителей делегаций из Украины и россии, в Стамбуле находится и олигарх Роман Абрамович, выступающий неформальным коммуникатором между Киевом и москвой.

Также в сети появилось видеоподтверждение, что на переговоры во дворец Долмабахче прибыл и президент Турции Тайип Эрдоган, который уже успел выразить свою поддержку Украине.

"Турция чувствует ответственность за мир в регионе. И мы верим, что он будет восстановлен. Продолжение конфликта никому не принесет пользы. Каждый погибший, каждое разрушенное здание отрывает часть от нашего будущего. Установление мира в силах обеих сторон, и он будет полезен всем", – обратился турецкий лидер к сторонам и пообещал все же найти им общее решение.

Президент Турции прибыл на переговоры Украины и России

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Следует также напомнить, что накануне, 28 марта, официально подтвердилась информация, что после визита в Киев в начале марта у Абрамовича и двух участников переговорной группы от Украины обнаружили следы отравления.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 16 марта глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу выступил с предложением провести встречу кровавого диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Анкаре.

Также напомним, что предыдущий раунд переговорного процесса проходил в довольно необычном формате — переговорщики общались с помощью онлайн-конференции, из-за чего у делегаций возникли трудности.

Кроме этого, мы писали, что украинская сторона заняла мощную позицию и отказываться от немедленного прекращения огня, получения гарантий безопасности, а также не посягательства на территориальную целостность Украины ни в коем случае не планирует.