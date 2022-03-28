У Абрамовича подтвердили информацию об отравлении и рассказали подробности

Об источниках отравления представитель Абрамовича отказался говорить.

Представитель российского бизнесмена Романа Абрамовича подтвердил, что у него были симптомы отравления после участия в мирных переговорах в Киеве в начале марта.

Об этом представитель Абрамовича сообщил в комментарии BBC.

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По его словам, миллиардер несколько недель назад после переговоров в Киеве (они состоялись 3 марта) ощущал симптомы отравления, однако сейчас бизнесмен чувствует себя нормально и продолжает участвовать в переговорном процессе.

При этом информацию о других пострадавших или возможные источники отравления представитель Абрамовича отказался называть.

Напомним, что об отравлении членов переговорной группы стало известно 28 марта. Сначала появилась информация, что отравили украинского нардепа Рустема Умерова, однако сам депутат эту информацию опроверг.

Позже журналисты-расследователи Bellingcat сообщили, что трое членов делегации, участвовавших в мирных переговорах между Украиной и Россией в ночь с 3 на 4 марта 2022 года, ощущали симптомы отравления химическим оружием. Одним из пострадавших стал российский предприниматель Роман Абрамович.