Укр

В Bellingcat заявили, что членов переговорной группы все же отравили, среди них – Абрамович

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Роман Абрамович Новость обновлена 28 марта 2022, 19:30
Роман Абрамович

Расследователи подозревают отравление химическим оружием.

Российского бизнесмена Романа Абрамовича и трех членов украинской делегации, присутствовавших на российско-украинских переговорах в начале марта, все-таки травили.

Об этом сообщило британское издание Bellingcat.

"Bellingcat может подтвердить, что три члена делегации, участвовавшие в мирных переговорах между Украиной и Россией в ночь с 3 на 4 марта 2022 года, ощущали симптомы отравления химическим оружием. Одним из пострадавших стал российский предприниматель Роман Абрамович", — говорится в сообщени издания.

Bellingcat сообщило об отравлении участников российско-украинских переговоров
Bellingcat сообщило об отравлении участников российско-украинских переговоров

Отмечается, что Абрамович с другим российским предпринимателем участвовал в переговорах с украинским нардепом Рустемом Умеровым. Переговоры прошли во второй половине дня 3 марта на территории Украины.

По информации расследователей, в ту же ночь уже после переговоров все трое ощутили симптомы отравления — воспаление кожи и пронзительную боль в глазах, которые продолжались до утра.

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В Bellingcat сообщили, что члены делегации попросили расследователей помочь привлечь специалистов по химическому оружию, чтобы провести экспертизу. И эксперты пришли к выводу: симптомы – признак отравления неопределенным химическим оружием. Еще одна из версий появления таких симптомов – использование микроволнового облучения.

Отмечается, что симптомы у членов переговорной делегации исчезли в течение следующей недели. Добавляется, что президент Украины Владимир Зеленский, отдельно встречавшийся с Романом Абрамовичем, не пострадал.

В предполагаемом отравлении подозревают сторонников жесткой линии переговоров в Москве, которые хотели саботировать переговорный процесс о прекращении войны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский нардеп Рустем Умеров, входящий в украинскую делегацию на переговорах с РФ, опроверг информацию о своем отравлении.

Теги:
#Украина #Отравление #Россия #Переговоры #Война #Роман Абрамович #Рустем Умеров
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