Переговоры Украины и россии: Подоляк назвал главную сложность

По словам Подоляка, коммуникация идет тяжело

В понедельник, 14 марта, начался новый тур переговоров Украины и россии. Председатель Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, в чем состоит их главная сложность.

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По словам Подоляка, главная проблема переговоров заключается в том, что украинское общество привыкло к свободному диалогу, в то время как россия свое общество лишь подавляет.

"Стороны активно выражают свои позиции уже уточненные. Коммуникация тяжело, но идет. Причина разногласий в том, что у нас очень разные политические системы. Украина – свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия – это ультимативное подавление собственного общества", — пояснил председатель ОП.