Укр

Переговоры между Украиной и россией изменили формат

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Михаил Подоляк Новость обновлена 12 марта 2022, 19:11
Михаил Подоляк

Позиции Украины определены очень жесткими предыдущими директивами

После третьего раунда переговоров Украины с делегацией рф 7 марта, советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что переговоры с россией продолжаются непрерывно в видеоформате.

Об этом член украинской делегации написал в Twitter в субботу, 12 марта.

Созданы специальные рабочие подгруппы. Позиции Украины определены очень жесткими предыдущими директивами.

На фото - Михаил Подоляк и руководитель ОП Андрей Ермак

Напомним, что ранее член украинской делегации в переговорах Михаил Подоляк заявил, что украинские власти не сдадут страну агрессору, который думает, что может повлиять на ход переговоров с помощью ударов по мирным жителям.

Другой член украинской делегации в переговорах Давид Арахамия высказал четкую позицию Украины по Донбассу и Крыму.

Теги:
#Украина #Россия #Михаил Подоляк
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