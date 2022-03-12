Переговоры между Украиной и россией изменили формат

Позиции Украины определены очень жесткими предыдущими директивами

После третьего раунда переговоров Украины с делегацией рф 7 марта, советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что переговоры с россией продолжаются непрерывно в видеоформате.

Об этом член украинской делегации написал в Twitter в субботу, 12 марта.

Созданы специальные рабочие подгруппы. Позиции Украины определены очень жесткими предыдущими директивами.

На фото - Михаил Подоляк и руководитель ОП Андрей Ермак

Напомним, что ранее член украинской делегации в переговорах Михаил Подоляк заявил, что украинские власти не сдадут страну агрессору, который думает, что может повлиять на ход переговоров с помощью ударов по мирным жителям.

Другой член украинской делегации в переговорах Давид Арахамия высказал четкую позицию Украины по Донбассу и Крыму.