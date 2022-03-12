Переговоры между Украиной и россией изменили формат
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Позиции Украины определены очень жесткими предыдущими директивами
После третьего раунда переговоров Украины с делегацией рф 7 марта, советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что переговоры с россией продолжаются непрерывно в видеоформате.
Об этом член украинской делегации написал в Twitter в субботу, 12 марта.
Созданы специальные рабочие подгруппы. Позиции Украины определены очень жесткими предыдущими директивами.
Напомним, что ранее член украинской делегации в переговорах Михаил Подоляк заявил, что украинские власти не сдадут страну агрессору, который думает, что может повлиять на ход переговоров с помощью ударов по мирным жителям.
Другой член украинской делегации в переговорах Давид Арахамия высказал четкую позицию Украины по Донбассу и Крыму.
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