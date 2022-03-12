Приказали убивать мирных жителей, детей в том числе: перехват разговора оккупантов

Представители Службы безопасности Украины предоставили подтверждения того, что рашисты обстреливают ни в чем невинных харьковчан

СБУ опубликовала запись разговора российских оккупантов, которые обстреливают Харьков. Она подтверждает признание попавшего в плен начальника взвода российской армии о том, что его командование дало добро военным на расстрел мирных жителей Харькова и их жилищ.

"Нас здесь мало, нас оцепили. Теперь нам дали команду всех ху*рить, всех подряд: гражданские, дети не дети… всех ху*рить, всех. Вот только снайпер, который на вышке сидел, троих за забором убил, которые просто фонариком в нашу сторону светили", – говорит на перехваченном СБУ разговоре один из оккупантов.

Сообщается, что российская армия бросает все больше сил на оцепление города, но это не дает желаемых результатов, а потери оккупантов — несравнимы. Так, из 2 тысяч боевиков так называемой "ЛНР", которые захотели штурмовать Харьков, сейчас в живых остались только 20-25 человек. Это заставляет оккупантов бешествовать, и так открывается истинное лицо "миротворцев".

Ранее "Телеграф" уже сообщал, что российские военные не просто имеют разрешение от командования на расстрелы мирного населения в Харькове, но и даже могут получить пулю от своих же сослуживцев за отказ от насилия и помощь мирным жителям.

Напомним также, что украинские войска уничтожили позиции врага в 20 км от Харькова, так что враг лишился возможности обстреливать город.