Кулеба ответил на громкие слова Эрдогана о "консенсусе" с россией

Украина настаивает, прежде всего, на прекращении огня

Никакого консенсуса Украины с российской федерацией по поводу упомянутых президентом Турции четырех пунктов переговоров нет. Украинская сторона заняла мощную позицию и от своих требований отказываться не планирует, а классификация ключевых переговорных тем на пункты — абсолютно некорректна.

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Об этом в пятницу, 25 марта, рассказал Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя "УП" ход переговорного процесса с россией.

По словам чиновника, во многих СМИ начала распространяться ложная информация по заявлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Украина готова согласиться на четыре требования россиян, которые они выдвинули на переговорах.

Кулеба подчеркнул, что украинское государство искренне благодарно турецкой стороне за политическую и гуманитарную помощь, а также дипломатические усилия для прекращения войны со страной-агрессором и отметил, что крайне важно объективно оценивать ситуацию.

"Нет никакого консенсуса с россией относительно упомянутых Президентом Турции четырех пунктов. В частности, единственным государственным языком в Украине является и будет украинский. Да и в целом классификация ключевых тем переговоров на четыре или иное количество пунктов является некорректной.", — сказал министр.

Также политик добавил, что переговорный процесс по россии идет крайне тяжело, но Украина заняла мощную позицию и от своих требований относительно немедленного прекращения огня, получения гарантий безопасности, а также не посягательства на территориальную целостность украинского государства не откажется.

Кроме того, Кулеба отметил, что Украина и дальше готова к диалогу со всеми заинтересованными сторонами, чтобы восстановить мир на украинской земле.

Стоит добавить, что ранее в СМИ начала распространяться информация о том, что во время переговоров с россией украинская делегация дала согласие на некоторые требования россиян, в частности, об отказе от членства в НАТО, а также признании русского языка как второго государственного.

Ранее "Телеграфу" удалось пообщаться с несколькими экспертами в сфере политологии и аналитики, которые рассказали о своем видении того, к чему в конечном итоге могут привести переговоры с кровавой россией.