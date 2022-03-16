Укр

Переговоры Украины и россии - глава МИД Турции сделал заявление

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Эрдоган, Зеленский и путин Новость обновлена 16 марта 2022, 15:59
Эрдоган, Зеленский и путин

Анкара хочет выступить посредником в переговорном процессе.

В среду, 16 марта, на 21-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Турция объявила, что готова провести встречу кровавого диктатора владимира путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу по результатам переговоров в Москве.

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В среду, министр иностранных дел Турции Чавушоглу прибыл с рабочим визитом в россию, где встретился с главой МИД рф Сергеем Лавровым. На повестке дня был украинский вопрос. В Анкаре хотят остановить бессмысленное кровопролитие и стать площадкой для мирных переговоров между странами на самом высоком уровне.

"К сожалению, кровопролитие в Украине продолжается. Победителей в войнах не бывает, также как и проигравших по итогам мирных соглашений. Война должна прекратиться, люди не должны погибать. Надеюсь, что лидеры встретятся для достижения договоренности", — цитирует министра aa.

Ранее сообщалось, что в Чернигове российские оккупанты обстреляли людей, стоявших в очереди за хлебом.

Теги:
#Украина #Россия #Европейский союз #Европейский Совет
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