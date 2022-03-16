Переговоры Украины и россии - глава МИД Турции сделал заявление
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Анкара хочет выступить посредником в переговорном процессе.
В среду, 16 марта, на 21-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Турция объявила, что готова провести встречу кровавого диктатора владимира путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу по результатам переговоров в Москве.
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В среду, министр иностранных дел Турции Чавушоглу прибыл с рабочим визитом в россию, где встретился с главой МИД рф Сергеем Лавровым. На повестке дня был украинский вопрос. В Анкаре хотят остановить бессмысленное кровопролитие и стать площадкой для мирных переговоров между странами на самом высоком уровне.
"К сожалению, кровопролитие в Украине продолжается. Победителей в войнах не бывает, также как и проигравших по итогам мирных соглашений. Война должна прекратиться, люди не должны погибать. Надеюсь, что лидеры встретятся для достижения договоренности", — цитирует министра aa.
Ранее сообщалось, что в Чернигове российские оккупанты обстреляли людей, стоявших в очереди за хлебом.
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