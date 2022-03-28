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Новый раунд переговоров Украины и россии стартует во вторник: названо время

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Автор
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Давид Арохамия Новость обновлена 28 марта 2022, 13:12
Давид Арохамия

Украинская делегация продолжает настаивать на немедленном прекращении огня во время диалога с представителями рф

Во вторник, 29 марта, в Турции состоится очередной раунд переговоров между Украиной и россией.

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Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, отметив, что диалог с российской делегацией начинается в 10 часов утра.

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"Мы пока что находимся в пути. У нас из-за логистических трудностей прибытие ожидается довольно поздно, наверное, очень поздно. Они (российская делегация — ред.) тоже вылетели пол часа назад и тоже прибудут где-то около 21:00, поэтому приняли решение, что все прибывают, размещаются, и завтра с 10 утра стартуют переговоры.", — сообщил он в комментарии изданию "Интерфакс-Украина".

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская сторона заняла мощную позицию и отказываться от немедленного прекращения огня, получения гарантий безопасности, а также не посягательства на территориальную целостность Украины ни в коем случае не планирует.

Теги:
#Украина #Россия #Переговоры #Война #Давид Арахамия
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