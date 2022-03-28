Новый раунд переговоров Украины и россии стартует во вторник: названо время
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 202
Украинская делегация продолжает настаивать на немедленном прекращении огня во время диалога с представителями рф
Во вторник, 29 марта, в Турции состоится очередной раунд переговоров между Украиной и россией.
Проверенные новости о войне и не только – ищите в нашем Telegram
Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, отметив, что диалог с российской делегацией начинается в 10 часов утра.
"Мы пока что находимся в пути. У нас из-за логистических трудностей прибытие ожидается довольно поздно, наверное, очень поздно. Они (российская делегация — ред.) тоже вылетели пол часа назад и тоже прибудут где-то около 21:00, поэтому приняли решение, что все прибывают, размещаются, и завтра с 10 утра стартуют переговоры.", — сообщил он в комментарии изданию "Интерфакс-Украина".
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская сторона заняла мощную позицию и отказываться от немедленного прекращения огня, получения гарантий безопасности, а также не посягательства на территориальную целостность Украины ни в коем случае не планирует.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-