россия сделала громкое заявление насчет войск под Киевом

В рф пообещали кардинально сократить военную активность на двух направлениях.

Российская армия по итогам переговоров 29 марта в турецком Стамбуле планирует существенно сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлении.

Об этом сообщил заместитель главы минобороны рф Александр Фомин на брифинге после переговоров в Стамбуле.

"С учетом обсужденных сегодня принципов минобороны России в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели – согласования и подписания вышеуказанного договора – принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении. Исходим из того, что в Киеве будут приняты основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей работы. Более подробно генеральный штаб вооруженных сил России сообщит по возвращении нашей делегации в Москву", — заявил Фомин.

Ранее сообщалось, что под Харьковом был ликвидирован российский командир бригады. Кроме того во вторник, 29 марта, в Украине призвали цивилизованный мир ввести уголовную ответственность за символ "Z".