Укр

россия сделала громкое заявление насчет войск под Киевом

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
935
российские переговорщики Новость обновлена 29 марта 2022, 15:26
российские переговорщики

В рф пообещали кардинально сократить военную активность на двух направлениях.

Российская армия по итогам переговоров 29 марта в турецком Стамбуле планирует существенно сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлении.

Об этом сообщил заместитель главы минобороны рф Александр Фомин на брифинге после переговоров в Стамбуле.

"С учетом обсужденных сегодня принципов минобороны России в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели – согласования и подписания вышеуказанного договора – принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении. Исходим из того, что в Киеве будут приняты основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей работы. Более подробно генеральный штаб вооруженных сил России сообщит по возвращении нашей делегации в Москву", — заявил Фомин.

Ранее сообщалось, что под Харьковом был ликвидирован российский командир бригады. Кроме того во вторник, 29 марта, в Украине призвали цивилизованный мир ввести уголовную ответственность за символ "Z".

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
российские переговорщики
Украина
россия сделала громкое заявление насчет войск под Киевом
Дата публикации
Дата публикации
Категория
российские переговорщики
россия сделала громкое заявление насчет войск под Киевом
Дата публикации
Категория
Итоги переговоров с россией: Подоляк озвучил сенсацию о судьбе Крыма
Итоги переговоров с россией: Подоляк озвучил сенсацию о судьбе Крыма
Дата публикации
Категория
Переговоры россии и Украины прошли в Стамбуле
Итоги переговоров с россией: Арахамия заявил о новом международном договоре
Дата публикации
Категория
Рухнуло сразу девять этажей здания
Ракетный удар по Николаевской ОГА убил семь человек, и под завалами еще слышны голоса (обновляется)
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 29 марта
Война – день 34: россияне теряют захваченные позиции в Украине и меняют стратегию