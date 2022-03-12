Антон Птушкин записал пронзительное обращение к россиянам: У вас когда-нибудь забирали дом?

Антон родом из Луганска и уже второй раз переживает военное нападение россиян

Украинский тревел-блогер Антон Птушкин, у которого 5,5 миллиона подписчиков в YouTube, из которых 2/3 — из рф, записал пронизительное обращение к россиянам. Антон рассказал, что в 2014-м году ему уже пришлось пережить нападение рф на Донбасс, он потерял дом. А теперь это происходит снова.

"Я родом из Луганска. Луганск — это мой дом, который в 2014 году у меня забрали. У вас когда-нибудь забирали дом?", — спрашивает Птушкин.

Часть друзей Антона осталась в Луганске, часть уехала в Украину, а сейчас плохо им всем, говорит блогер.

Птушкин напомнил россиянам, что сейчас, оправдываясь "защитой русскоязычного населения", их армия обстреливает жителей восточных городов Украины, к примеру Мариуполя, жители которых никогда не были бандеровцами или неонацистами. И сейчас все они жертвы войны, которое развязало российское правительство.

"Эта война для вас, — объясняет россиянам Птушкин, — чтобы вам не было, с чем сравнивать, чтобы вы боялись".

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