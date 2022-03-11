Укр

Народный артист Украины нашел оригинальное объяснение Z-символа российских оккупантов

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Андрей Данилко Новость обновлена 11 марта 2022, 02:00
Андрей Данилко

Цензурных слов для этого символа у артиста не нашлось.

Народный артист Украины Андрей Данилко, больше известный под творческим псевдонимом Верка Сердючка, озвучил свое мнение по поводу Z-символа, который российские оккупанты наносят на военную технику, которой воюют в Украине.

Так, в интервью телеведущей Натальи Влащенко на канале "Украина 24" Данилко в комической форме объяснил, что думает о значении этой буквы латинского алфавита.

"Z" — означает "задница", — заявил Данилко.

На что Влащенко добавила, что у нее есть и другое объяснение Z-символа: "Пи*дец — это типа заяц, только иначе"

Стоит отметить, что этот символ вызывает далеко не самую лучшую реакцию не только в Украине, но и среди россиян. В частности, противники войны в россии и Беларуси самостоятельно начали уничтожать Z-символ на транспортных средствах своих земляков. Кстати, методы для этого выбираются далеко не самые гуманные – краска, разбитое стекло, порезанные шины, или даже жесткие пинки владельцам авто.

Напомним, рашистский символ "Z" в Чехии хотят приравнять к свастике и запретить. За его использование намерены привлекать к уголовной ответственности.

Ранее в украинском Минобороны объяснили, что означает символ россиян Z и при чем здесь нацисты с их свастикой.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Символ #Z #Андрій Данилко
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