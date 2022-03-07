Укр

Резников четко объяснил, что означает нацистский символ россиян Z

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Русские пометки для техники уже окрестили новой свастикой Новость обновлена 07 марта 2022, 12:58
Русские пометки для техники уже окрестили новой свастикой

Один кровавый диктатор берет пример с другого кровавого диктатора

Россияне, маркирующие свою боевую технику буквой Z, продолжают идти по стопам нацистской Германии времен Второй мировой. По крайней мере, так считает министр обороны Украины Алексей Резников, который предоставил свой вариант "расшифровки" знаков, которые наносят на свои танки оккупанты.

Об этом он сообщил на своей личной странице в соцсети Twitter.

По его мнению, отличительные черты российской техники, а именно английская буква Z на корпусе вскоре превратится в свастику нынешних лет. Все потому, что подобный знак когда-то уже использовала армия Гитлера.

"В 1944 году рядом с концлагерем Заксенхаузен находилась станция Z, где совершались массовые убийства, — отметил Алексей Резников. — На ней было специальное устройство для стрельбы в спину, газовая камера. Вот что это такое — русский мир".

К своему объяснению он также прикрепил картинку, на которой кто-то из народных умельцев сместил две буквы Z, из-за чего они и правду начали напоминать немецкую свастику.

Добавим, что конкретного определения знаков на российской технике так до сих пор и нет. Большинство сходится во мнениях, что буквой Z отмечено западное направление, а V — восточное. При этом в официальных источниках минобороны рф они дают варианты "Zа победу" и "Сила V правде". В общем, очередная волна кремленосного победобесия.

Добавим, что особые отметки имеет также и авиационная техника противника. Как можно отличить наших "птичек" от вражеских, читайте подробно в нашем материале.

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#Украина #Россия #Война #Военная техника
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