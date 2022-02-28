Укр

Осторожно, "пришельцы": как отличить вертолет врага от украинского

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Ми-8МТ
Ми-8МТ

Чтобы понять, чей вертолет, следует обратить внимание на цвет полос и опознавательные знаки

Россия продолжает полномасштабное вторжение в Украину, в том числе применяя воздушные силы. Поэтому каждому украинцу важно знать, чем отличаются вражеские вертолеты от украинских.

О том, как распознать российский вертолет, информирует Верховная Рада Украины в своем Телеграмм-канале.

Есть два нюанса, которые помогут вам понять, украинцы ли перед вами.

Во-первых, на украинских вертолетах размещены опознавательные знаки Украины. Во-вторых, на армейских есть белые полосы на хвостовой балке.

В то время как вертолеты оккупантов не имеют надписей или опознавательных знаков, потому что они закрашены. Поэтому выглядят эти вертолеты, словно "пришельцы с темной стороны Луны". Также знайте, что русские вертолеты могут быть серыми или в зеленом камуфляже.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как распознать танки и бронетехнику. Основное отличие состоит в том, что россияне окрашивают машины в темный зеленый и болотный цвета, иногда трехцветный.

Напомним, "Телеграф" давал инструкцию по использованию коктейля Молотова. Так, есть уязвимые места бронетехники, в которые следует целиться зажигательной смесью. Коктейль Молотова – прост в изготовлении, для него используются бутылки, тряпки и бензин.

Теги:
#Вертолет #Росія #Украинские вертолеты #Вертоліт
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