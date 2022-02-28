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Обережно, "прибульці": як відрізнити гелікоптер ворога від українського

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Мі-8МТ Новина оновлена 28 лютого 2022, 11:44
Мі-8МТ

Щоби зрозуміти, чий гелікоптер, слід звернути увагу на колір смуг і розпізнавальні знаки

Росія продовжує повномасштабне вторгнення в Україну, в тому числі застосовуючи повітряні сили. Тож кожному українцю важливо знати, чим відрізняються ворожі гелікоптери від українських.

Про те, як розпізнати російський гелікоптер, інформує Верховна Рада України в своєму Телеграм-каналі.

Є два нюанси, що допоможуть вам зрозуміти, чи українці перед вами.

По-перше, на українських гелікоптерах розміщено розпізнавальні знаки України. По-друге, на армійських є білі смуги на хвостовій балці.

Тоді як гелікоптери окупантів не мають написів чи розпізнавальних знаків, бо вони зафарбовані. Тож виглядають ці вертольоти, ніби "прибульці з темного боку Місяця". Також знайте, що російські гелікоптери можуть бути сірими або в зеленому камуфляжі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як розпізнати танки та бронетехніку. Основна відмінність полягає в тому, що росіяни фарбують машини в темний зелений і болотяний кольори, іноді триколірний.

Нагадаємо, "Телеграф" давав інструкцію щодо використання коктейлю Молотова. Так, є вразливі місця бронетехніки, в які варто лучити запальною сумішшю. Коктейль Молотова — простий у виготовленні, для нього використовуються пляшки, ганчірки і бензин.

Теги:
#Гелікоптер #Росія #Українські вертольоти #Вертоліт
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