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Максимально ефективно: куди кидати коктейль Молотова в техніку ворога

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Знищений російський ББМ "Тигр" у Харкові. Марієнко Андрій/УНІАН Новина оновлена 28 лютого 2022, 10:53
Знищений російський ББМ "Тигр" у Харкові. Марієнко Андрій/УНІАН

У різних видів бронемашин свої слабкі зони

Українці борються із російським агресором різними методами. Регулярну армію та загони тероборони підтримують звичайні громадяни, які з коктейлем Молотова в руках виходять, щоб дати відсіч загарбникам.

У соціальних мережах поширюється інструкція — в які вразливі місця бронетехніки варто кидати запальну суміш. Вона стосується БТР, вантажівок та двох видів бронеавтомобілів.

Зазначимо, що серед найбільш уразливих місць – колеса, лобове скло, люки. Бронетехніка противника відрізняється від української не лише кольором, а й спеціальними символами, якими загарбники мітять машини для розуміння, яку частину України атакують.

Про пересування такої військової техніки росіян СБУ просить повідомляти спеціальний бот у Телеграм @stop_russian_war_bot.

Коктейль Молотова — проста у виготовленні зброї, для нього використовуються пляшки, ганчірки і бензин. "Телеграф" публікував один із рецептів виготовлення запальної суміші для протистояння окупанту.

Також важливо пам’ятати, що при обстрілах і військовій ситуації в місті необхідно дотримуватися заходів безпеки — знаходиться в укриттях і чекати закінчення обстрілу, перш ніж виходити.

Теги:
#Росія #Війна #Коктейль Молотова
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