Рус

Не наші: як відрізнити техніку ворога від української

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
165
Приклади техніки РФ Новина оновлена 26 лютого 2022, 10:28
Приклади техніки РФ

Окупантам в Україні не раді — підбитої техніки з мітками дедалі більше

Росія вторглася в Україну, продовжує втрачати своїх солдатів і техніку. Її окупанти маркують особливим чином, що вказує на напрямок руху ворога.

Інструкцію, як розпізнати танки та бронетехніку супротивника розповідає державна спецслужба зв’язку та захисту інформації України.

Одна з найважливіших відмінностей у кольорі. Росіяни фарбують машини в темний зелений та болотяний, іноді триколірний.

У бронетехніки українських захисників темно-зелений колір більш схожий на оливковий або "піксельне" забарвлення.

Що стосується міток на техніці загарбників:

  • коса лінія на кузові — Херсонський напрямок.
  • Z на кузові — Слобожанський напрямок, окупанти, що рухаються на Харків. З-під Сум така техніка висувається у бік Києва. У цьому напрямі також помічали Росгвардію.
  • Трикутник — війська РФ, що прямують на Слов’янськ і Краматорськ.
  • Коло — мобільний резерв.

Нагадаємо, пересування української техніки в мережі обговорювати і публікувати не варто, це допомагає ворогові, а ось російські війська потрібно фіксувати і викладати в соцмережі, а також повідомляти військовим.

Раніше "Телеграф" писав, що вперше в історії сучасної України, відраховуючи від 2 світової війни, Київ обстріляли ракетами — потрапили до житлового будинку.

Теги:
#Україна #Росія #Війна
Економічні обмеження проти країни-загарбника
Україна
ЄС залишає Росію без половини цивільної авіації
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Економічні обмеження проти країни-загарбника
ЄС залишає Росію без половини цивільної авіації
Дата публікації
Категорія
Мер закликає жителів столиці до єдності
Зачепило і дітей: Кличко відкрив, скільки киян постраждали від рук росіян
Дата публікації
Категорія
Потрапляння відбулося на 17-18 поверхах
Діра у багатоповерхівці: росіяни вдарили по житловому району Києва (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Зеленський закликав українців до розсудливості
"Ніякої зброї ми не складемо": Зеленський спростував гучний фейк
Дата публікації
Категорія
Російські війська продовжують атакувати Україну
Війна - день 3: хроніки боротьби за Україну (оновлюється)