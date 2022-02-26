Не наші: як відрізнити техніку ворога від української

Окупантам в Україні не раді — підбитої техніки з мітками дедалі більше

Росія вторглася в Україну, продовжує втрачати своїх солдатів і техніку. Її окупанти маркують особливим чином, що вказує на напрямок руху ворога.

Інструкцію, як розпізнати танки та бронетехніку супротивника розповідає державна спецслужба зв’язку та захисту інформації України.

Одна з найважливіших відмінностей у кольорі. Росіяни фарбують машини в темний зелений та болотяний, іноді триколірний.

У бронетехніки українських захисників темно-зелений колір більш схожий на оливковий або "піксельне" забарвлення.

Що стосується міток на техніці загарбників:

коса лінія на кузові — Херсонський напрямок.

на кузові — Херсонський напрямок. Z на кузові — Слобожанський напрямок, окупанти, що рухаються на Харків. З-під Сум така техніка висувається у бік Києва. У цьому напрямі також помічали Росгвардію.

— Слобожанський напрямок, окупанти, що рухаються на Харків. З-під Сум така техніка висувається у бік Києва. У цьому напрямі також помічали Росгвардію. Трикутник — війська РФ, що прямують на Слов’янськ і Краматорськ.

— війська РФ, що прямують на Слов’янськ і Краматорськ. Коло — мобільний резерв.

Нагадаємо, пересування української техніки в мережі обговорювати і публікувати не варто, це допомагає ворогові, а ось російські війська потрібно фіксувати і викладати в соцмережі, а також повідомляти військовим.

Раніше "Телеграф" писав, що вперше в історії сучасної України, відраховуючи від 2 світової війни, Київ обстріляли ракетами — потрапили до житлового будинку.