Колись він працював разом із Зеленським, а зараз називає його вбивцею та "фашистом"

Едуард Радзюкевич — російський актор і режисер, який був популярним у 2000-х роках, коли знімався у скетч-проекті "6 кадрів". Він виявився мерзенним путіністом, який відправив на війну в Україні племінника і навіть сам хотів би воювати проти українців, але здоров'я не дозволяє.

Цього дня, 11 липня, у Радзюкевича день народження, йому виповнилося 60 років. З цього приводу "Телеграф" розповість, як зараз виглядає актор, який підтримує вбивство українців та політику Путіна.

Так Едуард Радзюкевич виглядав раніше

Едуард Радзюкевич — пропагандист і путініст

Едуард Радзюкевич народився 11 липня 1965 року у російському місті Петрозаводську, цього дня йому виповнилося 60 років. Днями вийшло нове інтерв’ю актора, в якому він вкотре розповів про свою роботу в Україні, Зеленського та підтримку агресивної війни Путіна в нашій країні.

А так Едуард Радзюкевич виглядає зараз

Зазначимо, що свого часу Радзюкевич справді працював із Зеленським в Україні. Це було під час зйомок однієї із частин "Сватів", які знімали в Україні. За словами путініста, на той час Зеленський був "нормальним і адекватним", проте влада його зіпсувала і тепер він "фашист, убивця та наркоман".

Так Едуард Радзюкевич виглядає зараз

Також Радзюкевич зізнався, що й сам пішов би на фронт вбивати українців, проте йому не дозволяє здоров’я. А ось його племінник уже три роки служить на так званому "СВО", тобто воює в Україні.

Так Едуард Радзюкевич виглядає зараз

Треба сказати, що у 2017 році Едуард Радзюкевич вразив публіку раптовими змінами у зовнішності — він набрав 30 кілограмів ваги. Як розповідав сам артист, це сталося через те, що він раптово кинув палити після десятків років згубної звички. Однак набір ваги йому не заважає жити, тому і худнути він не збирався. І в новому інтерв’ю це добре помітно — актор виглядає сильно постарілим, обрюзглим і втомленим. Судячи з його вигляду, він ще любить випити алкоголю.

Так Едуард Радзюкевич виглядає зараз

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