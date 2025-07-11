Когда-то он работал вместе с Зеленским, а сейчас называет его убийцей и "фашистом"

Эдуард Радзюкевич — российский актер и режиссер, который был популярным в 2000-х, когда снимался в скетч-проекте "6 кадров". Он оказался мерзким путинистом, который отправил на войну в Украине племянника и даже сам хотел бы воевать против украинцев, но здоровье не позволяет.

В этот день, 11 июля у Радзюкевича день рождения, ему исполнилось 60 лет. По этому поводу "Телеграф" расскажет, как сейчас выглядит актер, который поддерживает убийство украинцев и политику Путина.

Так Эдуард Радзюкевич выглядел раньше

Эдуард Радзюкевич — пропагандист и путинист

Эдуард Радзюкевич родился 11 июля 1965 года в российском городе Петрозаводске, в этот день ему исполнилось 60 лет. На днях вышло новое интервью актера, в котором он в очередной раз рассказал о своей работе в Украине, Зеленском и поддержке агрессивной войны Путина в нашей стране.

А так Эдуард Радзюкевич выглядит сейчас

Отметим, что в свое время Радзюкевич действительно работал с Зеленским. Это было во время съемок одной из частей "Сватов", которые снимали в Украине. По словам путиниста, в то время Зеленский был "нормальным и адекватным", однако власть его испортила и теперь он "фашист, убийца и наркоман".

Так Эдуард Радзюкевич выглядит сейчас

Также Радзюкевич признался, что и сам бы пошел на фронт убивать украинцев, однако ему не позволяет здоровье. А вот его племянник уже три года служит на так называемом "СВО", то есть воюет в Украине.

Так Эдуард Радзюкевич выглядит сейчас

Надо сказать, что в 2017 году Эдуард Радзюкевич поразил публику внезапными переменами во внешности — он набрал 30 килограмм веса. Как рассказывал сам артист, это произошло из-за того, что он внезапно бросил курить после десятков лет пагубной привычки. Однако набор веса ему не мешает жить, поэтому и худеть он не собирался. И в новом интервью это хорошо заметно — актер выглядит сильно постаревшим, обрюзглым и уставшим. Судя по его виду сейчас, он еще любит выпить алкоголя.

Так Эдуард Радзюкевич выглядит сейчас

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