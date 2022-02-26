Як приготувати "коктейль Молотова": інструкція

Вам знадобиться ганчірка, пляшка та бензин.

Допомогти українській армії протистояти російським агресорам можна не лише на інформаційному фронті, а й цілком конкретними діями щодо знищення окупантів. Публікуємо рецепт коктейлю Молотова, який можна застосовувати проти них.

Коктейль Молотова: склад

Пляшка.

Ганчірка.

Бензин.

Ацетон.

Пінопласт. Найкраще підходить той, що складається з невеликих кульок. Його, наприклад, можна знайти в офісних кріслах-мішках

Щільний корок

Скотч.

Коктейль Молотова: покрокова інструкція з приготування

Додайте пінопласт в ацетон і розмішуйте, поки він повністю не розчиниться. Заважайте поки що не утворюється густий сироп. Для однієї порції достатньо 100 г ацетону. А ось пінопласту може знадобитися дуже багато. Коли суміш буде готова, додайте бензин у співвідношенні 1:1. Готова суміш добре та довго горить, налипаючи на будь-яку поверхню. Зверніть увагу, що саморобний напалм одного дня може розшаруватися. Якщо його не буде використано — потрібно буде приготувати новий.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під Херсоном окупанти розстріляли "швидку", яка везла пораненого. " Окупанти підбили "швидку". Фашисти у порівнянні з ними були просто зайчики… ", — прокоментував те, що відбувається, один з медиків.

Також на трасі Ізюм-Харків війська РФ обстріляли пасажирський автобус. Внаслідок обстрілу автобуса 14 людей було поранено, один загинув.