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Як приготувати "коктейль Молотова": інструкція

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
Дата публікації
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"Коктейль Молотова" легко приготувати в домашніх умовах Новина оновлена 26 лютого 2022, 19:45
"Коктейль Молотова" легко приготувати в домашніх умовах

Вам знадобиться ганчірка, пляшка та бензин.

Допомогти українській армії протистояти російським агресорам можна не лише на інформаційному фронті, а й цілком конкретними діями щодо знищення окупантів. Публікуємо рецепт коктейлю Молотова, який можна застосовувати проти них.

Коктейль Молотова: склад

  • Пляшка.
  • Ганчірка.
  • Бензин.
  • Ацетон.
  • Пінопласт. Найкраще підходить той, що складається з невеликих кульок. Його, наприклад, можна знайти в офісних кріслах-мішках
  • Щільний корок
  • Скотч.

Коктейль Молотова: покрокова інструкція з приготування

  1. Додайте пінопласт в ацетон і розмішуйте, поки він повністю не розчиниться. Заважайте поки що не утворюється густий сироп. Для однієї порції достатньо 100 г ацетону. А ось пінопласту може знадобитися дуже багато.
  2. Коли суміш буде готова, додайте бензин у співвідношенні 1:1.
  3. Готова суміш добре та довго горить, налипаючи на будь-яку поверхню. Зверніть увагу, що саморобний напалм одного дня може розшаруватися. Якщо його не буде використано — потрібно буде приготувати новий.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під Херсоном окупанти розстріляли "швидку", яка везла пораненого. " Окупанти підбили "швидку". Фашисти у порівнянні з ними були просто зайчики… ", — прокоментував те, що відбувається, один з медиків.

Також на трасі Ізюм-Харків війська РФ обстріляли пасажирський автобус. Внаслідок обстрілу автобуса 14 людей було поранено, один загинув.

Теги:
#Росія #Війна #Коктейль Молотова
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