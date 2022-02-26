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На Рівненщині за кожного вбитого окупанта платять 50$

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Російські військові Новина оновлена 26 лютого 2022, 18:13
Російські військові

За кожного полоненого російського військового платять 100 $.

На Рівненщині за кожного вбитого окупанта українська влада пообіцяла заплатити 50$, за кожного полоненого платять 100$.

Про це повідомив український нардеп Дмитро Соломчук.

"Шановні рівняни та жителі області, наші чемні українці. Відкриваємо полювання на російських окупантів Counter-Strike. Якщо на території Рівненської області знайдете окупанта, ліквідуйте його чи візьміть в полон. За ліквідованого винагорода — 50$За полоненого винагорода — 100$ Планували більші винагороди, але вони того не варті. Адресу склада для їх штабелювання повідомимо. Об’єднання чемних підприємців Рівненщини", — написав депутат у пості.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під Херсоном окупанти розстріляли "швидку", яка везла пораненого. "Окупанти підбили "швидку". Фашисти у порівнянні з ними були просто зайчики… ", — прокоментував те, що відбувається, один із медиків.

Також на трасі Ізюм-Харків війська РФ обстріляли пасажирський автобус. Внаслідок обстрілу автобуса 14 людей було поранено, один загинув.

Теги:
#Україна #Росія #Війна
Фашисти обстріляли "швидку"
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