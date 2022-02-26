Під Херсоном окупанти розстріляли "швидку", яка везла пораненого (відео)
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Відео, на якому чітко видно, як палає "швидка" шириться мережею
На автодорозі неподалік міста Херсон російські загарбники обстріляли автомобіль екстреної медичної допомоги, в середині якого перебували лікарі, водій та поранений. Травмованого чоловіка намагалися оперативно доставити до медичного закладу, проте у "швидку" поцілили, в результаті чого та загорілася.
Відповідну інформацію та відеопідтвердження події були оприлюднені у "Telegram".
"Окупанти підбили "швидку". Фашисти в порівнянні з ними були просто зайчики…", — йдеться в тексті публікації.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Херсонській області окупанти, які вторглися на українські території у середу, 24 лютого, обстріляли автомобіль із мирними жителями.
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