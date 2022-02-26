Під Херсоном окупанти розстріляли "швидку", яка везла пораненого (відео)

Відео, на якому чітко видно, як палає "швидка" шириться мережею

На автодорозі неподалік міста Херсон російські загарбники обстріляли автомобіль екстреної медичної допомоги, в середині якого перебували лікарі, водій та поранений. Травмованого чоловіка намагалися оперативно доставити до медичного закладу, проте у "швидку" поцілили, в результаті чого та загорілася.

Відповідну інформацію та відеопідтвердження події були оприлюднені у "Telegram".

"Окупанти підбили "швидку". Фашисти в порівнянні з ними були просто зайчики…", — йдеться в тексті публікації.

Під Херсоном окупанти поцілили у "швидку"

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Херсонській області окупанти, які вторглися на українські території у середу, 24 лютого, обстріляли автомобіль із мирними жителями.