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Під Херсоном окупанти розстріляли "швидку", яка везла пораненого (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Фашисти обстріляли "швидку" Новина оновлена 26 лютого 2022, 17:42
Фашисти обстріляли "швидку"

Відео, на якому чітко видно, як палає "швидка" шириться мережею

На автодорозі неподалік міста Херсон російські загарбники обстріляли автомобіль екстреної медичної допомоги, в середині якого перебували лікарі, водій та поранений. Травмованого чоловіка намагалися оперативно доставити до медичного закладу, проте у "швидку" поцілили, в результаті чого та загорілася.

Відповідну інформацію та відеопідтвердження події були оприлюднені у "Telegram".

"Окупанти підбили "швидку". Фашисти в порівнянні з ними були просто зайчики…", — йдеться в тексті публікації.

Під Херсоном окупанти поцілили у "швидку"

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Херсонській області окупанти, які вторглися на українські території у середу, 24 лютого, обстріляли автомобіль із мирними жителями.

Теги:
#Україна #Росія #Швидка #Війна
Фашисти обстріляли "швидку"
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Під Херсоном окупанти розстріляли "швидку", яка везла пораненого (відео)
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Під Херсоном окупанти розстріляли "швидку", яка везла пораненого (відео)
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